Ieri, in via Primo Maggio-SP57-Madolma, i Vigili del fuoco con due squadre sono intervenuti per la caduta di intonaco e pietre in un edificio abbandonato con copertura già crollata da una quindicina di anni. Nessuna persona è rimasta coinvolto. Sul posto anche la Polizia locale ed i carabinieri.

Stamane, invece, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere Bolognina per l’incendio di moduli adibiti ad ufficio in un cantiere edile, noto quale luogo di bivacco per senzatetto. Nessuna persona coinvolta solo danni alle strutture.

Altro intervento stamane poco dopo le 11:00 in un cantiere edile di via Delfino Isolera a Bologna. Sul posto anche la Polizia di Stato.