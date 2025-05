Continua l’allargamento dell’area operativa del servizio bike sharing di Ridemovi. Ulteriori aree in cui è possibile parcheggiare e sbloccare una bicicletta elettrica o una muscolare, in seguito al crescente aumento della domanda dei cittadini bolognesi. Nel mese di aprile hanno utilizzato il servizio 44051 persone, e sono state effettuate 274920 corse. Per accompagnare l’estensione, la flotta passerà entro poche settimana dalle attuali 3400 bici elettriche a 4000 bici in tutta la città.

Ecco le nuove aree, che saranno operative a partire da domani 20 maggio:

Quartiere Savena:

le vie comprese tra via della Direttissima, via Mercadante, via Ponchielli e via Toscana

le vie comprese tra via Torino, via Marcello, via della Battaglia, via Cavazzoni e via Firenze

Quartiere Navile:

via della Beverara dall’incrocio con Via Zanardi fino all’incrocio con Via Fantin

via Zanardi nel tratto compreso tra Via Marco Polo e Via Vespucci

via Zanardi nel tratto compreso tra Via Agucchi e la Rotonda Luigi Amedeo di Savoia

Quartiere Borgo/Reno: