L’edizione 2026 di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e

dell’Arredobagno, si svolgerà dal 21 al 25 settembre, anticipando l’evento di una

settimana rispetto al calendario previsto.

La decisione è stata presa a seguito della conferma che BolognaFiere ospiterà per

tre anni le finali della Coppa Davis di tennis, uno degli eventi sportivi più prestigiosi a

livello mondiale, che si svolgerà negli spazi del quartiere fieristico.

«È un onore per BolognaFiere accogliere un evento internazionale come la Coppa

Davis, che darà ulteriore prestigio alla nostra città – dichiara Gianpiero Calzolari,

Presidente di BolognaFiere – Desidero ringraziare sentitamente il Presidente di

Confindustria Ceramica Augusto Ciarrocchi, il Direttore Generale Armando Cafiero e

tutta l’organizzazione di Cersaie per la disponibilità e lo spirito di collaborazione con cui

è stato accolto lo spostamento delle date. Questa sinergia tra grandi eventi fieristici e

sportivi dimostra la forza e la flessibilità del nostro sistema».

«Abbiamo aderito con convinzione alla richiesta di BolognaFiere di anticipare lo

svolgimento di Cersaie 2026 – commenta il Presidente di Confindustria Ceramica

Augusto Ciarrocchi – per la consolidata partnership che ci lega e per assicurare

anche il nostro contributo alla migliore realizzazione di un evento di grande prestigio

internazionale come la Coppa Davis, con il sicuro valore che porterà ai nostri territori».

Il nuovo calendario consentirà di garantire lo svolgimento ottimale di entrambi gli

appuntamenti, mantenendo alta la qualità e l’attenzione mediatica su due eccellenze

che portano Bologna al centro della scena internazionale: il design e lo sport.