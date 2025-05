Una nuova navetta Tper per migliorare la mobilità a Borgo Panigale dopo le ultime modifiche al trasporto pubblico dovute all’avanzare del cantiere Tram.

Il servizio sarà attivato entro il mese di giugno sul seguente percorso: via Della Pietra, via Emilio Lepido (con fermata sul ponte della ferrovia servendo quindi anche la stazione SFM di Borgo panigale), via Cavalieri Ducati, via De Gasperi, viale Togliatti, via Salvemini, via Casteldebole (con capolinea presso quello della linea 19). Al ritorno percorrerà anche via Salvemini e via Della Pietra.

“E’ una risposta concreta – spiega l’assessore Michele Campaniello – per i cittadini che vivono in quartiere e che in attesa dell’entrata in vigore del tram avranno a disposizione una nuova linea che consentirà di aumentare l’offerta di trasporto pubblico in una fase che ci rendiamo conto essere delicata. Si tratta inoltre di un servizio pensato per coniugare importanti obiettivi quali il miglioramento dei collegamenti intraquartiere e di integrazione tra il trasporto su gomma e quello ferroviario dell’SFM”.