I Finanzieri del Comando Provinciale di Bologna, durante il Gran Premio di F1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna – che ha richiamato la partecipazione di oltre 240 mila tifosi – svoltosi dal 16 al 18 maggio 2025 presso l’“Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola” sono stati impegnati nello svolgimento di numerosi servizi sia a tutela dell’ordine pubblico che di polizia economico-finanziaria.

In particolare, è stata svolta un’imponente attività di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di “sicurezza dei prodotti” nell’ambito del controllo economico del territorio che, per l’occasione, è stato specificatamente sviluppato nei pressi del luogo dell’evento. In tal modo le Fiamme Gialle hanno sequestrato, a soggetti di diverse nazionalità (italiana, ungherese, austriaca ecc.), circa 7.000 articoli di souvenir vari del Gran Premio di F1, tra i quali bandiere, laccetti porta documenti, calamite, stampe grafiche, bigiotteria varia e biglietti di ingresso non validi.

Tutti i prodotti sono risultati sprovvisti dei contenuti minimi d’informazione e di tutte le altre indicazioni riferibili alla composizione e all’eventuale presenza di sostanze nocive per la salute umana. Pertanto è scattato l’immediato sequestro amministrativo della merce la cui messa in commercio avrebbe generato un illecito profitto di € 15.000,00. I venditori sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Bologna per violazioni previste dagli articoli 6,7,9 e 11 del D. Lgs. 206 del 2005 (Codice del Consumo), punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 516,00 a un massimo di € 25.823,00.

Infine, sono state contestate violazioni amministrative relative ai divieti previsti dalle Ordinanze del Sindaco di Imola in occasione del Gran Premio. Nello specifico, è stata scoperta la vendita non autorizzata su aree pubbliche di 673 stampe grafiche per un valore di circa € 7.000,00.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia il massimo impegno investigativo profuso dalla Guardia di Finanza finalizzato a tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi ai rigorosi standard di sicurezza imposti dalla normativa europea e nazionale, garantendo una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo.