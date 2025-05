Il tema del lavoro sportivo e del volontariato, analizzando le nuove normative e gli adempimenti fiscali e legali per associazioni, enti sportivi e operatori, sarà al centro di un evento promosso da Lapam Confartigianato e CSI Modena.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 21 maggio, a partire dalle ore 18, presso la sede centrale Lapam Confartigianato di Modena in Via Emilia Ovest 775, ma sarà possibile seguirlo anche online.

Ospiti dell’incontro saranno Giuliano Sinibaldi, commercialista e docente della Scuola Regionale dello Sport delle Marche e Nicola Boschetti, consulente Area Lavoro Lapam Confartigianato.

Durante l’appuntamento si approfondiranno le tematiche di inquadramento dei lavoratori sportivi pubblici e privati, della gestione dei volontari e dei rimborsi spese e dell’organizzazione delle attività estive.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Terzo Settore. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria.