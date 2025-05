L’8 e il 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. Qui tutte le informazioni su come esercitare il diritto di voto: https://www.comune.bologna.it/elezioni/referendum-8-9-giugno-2025

Per votare è necessario avere carta d’identità e una tessera elettorale con spazi disponibili. È opportuno verificare in anticipo la presenza sulla tessera elettorale di spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione al voto.

In caso di esaurimento di tutti gli spazi, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento o furto) presentandosi presso uno degli Uffici comunali di prossimità, qui l’elenco completo: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/uffici-comunali-prossimita-comune-bologna

Oltre alle aperture abituali, alcuni Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie sabato 24 e 31 maggio dalle 9 alle 13, con accesso libero senza appuntamento, per il solo rilascio delle carte d’identità elettroniche e delle tessere elettorali, in caso di smarrimento, furto, deterioramento, esaurimento degli spazi sulla tessera.

Gli Uffici comunali di prossimità che osserveranno le aperture straordinarie sono i seguenti: