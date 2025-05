Si rinnova anche quest’anno la partnership con Unimore e MUNER, che fin da subito hanno riconosciuto nel TEDxModena un’attività di Terza missione. Il contributo ed il supporto scientifico di Unimore e MUNER sono affidati e diretti dal Prof. Giacomo Cabri, docente Unimore, con il supporto del Prof. Francesco Leali per MUNER.

“TEDxModena 2025 invita a riflettere su come ogni vera trasformazione non sia lineare, ma scaturisca da una rottura. Rompere gli schemi, accettare l’incertezza e abbracciare il caos sono le condizioni necessarie per innovare davvero. In un’epoca in cui le certezze vacillano, Disruption diventa una chiamata all’azione, una sfida a ripensare il nostro modo di vivere, lavorare e relazionarci” – commenta il curatore Fabrizio Bulgarelli.

La conferenza darà voce alle idee presentate da 16 speaker di rilevanza internazionale, figure ispiratrici del mondo dell’arte, della scienza, della cultura, della tecnologia e dell’attivismo sociale, per interventi di 10 minuti ciascuno, secondo le regole imposte dal TED, su esperienze di vita professionali e personali negli ambiti della tecnologia, della scienza, della creatività, dell’imprenditorialità. I protagonisti:

David Bhujun “DJ Ravin” , pioniere del sound Buddha-Bar, esplora il potere del suono come ponte tra identità, emozioni e trasformazione

Pietro Loschi , chirurgo plastico, racconta la sua scelta di cambiare vita rinunciando a una carriera da calciatore per diventare medico e promotore di benessere

Antonio Cotecchia "Kotè" , pittore e sound artist, porta sul palco un talk-performance che unisce musica e pittura come strumenti di riattivazione emotiva

Chiara Tilesi , regista e attivista, ci accompagna in un viaggio attraverso l'identità e la forza delle rivoluzioni silenziose

Benjamin Sages , artista e fotografo, presenta il progetto Quest of Sages, che unisce cultura visiva e narrazione per celebrare l'umanità condivisa

Milena Magnani , manager nel settore high-tech, racconta la sua personale disruption: un passaggio coraggioso dall'umanesimo alla tecnologia

Luca Calvani , attore e autore, riflette sulla trasformazione interiore e il ritorno alle radici come atto di rinascita consapevole

Aiva Anagnostiadis , giovane pilota della F1 Academy, incarna la potenza della visione e dell'empowerment femminile nel mondo dello sport

Gabriella Carlucci , volto storico della TV italiana, condivide la sua storia di resilienza e passione per la cultura

Barbara Sabellico , avvocato esperta di AI, affronta il tema dei neurodiritti e della tutela della mente nell'era digitale

Federico Morisio , windsurfer professionista, racconta il mindset sportivo come leva per superare limiti e paure

Stefano Ferri , giornalista e scrittore, riflette su identità, diversità e inclusione nelle dinamiche aziendali

Gianluca Busani , content creator e filmmaker, incoraggia i giovani a essere disruptive con autenticità e creatività

Ulpiana Kocollari , docente UNIMORE, esplora il legame tra felicità, sostenibilità e valore d'impresa

Alejandra Jackson , imprenditrice e stylist di Hollywood, condivide un'intensa storia di rinascita e consapevolezza (il figlio Jaafar è l'interprete del film sullo zio Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua, nei cinema dal 1 ottobre 2025)

Francesco Sole, autore imprenditore e innovatore culturale, è tra i protagonisti del nuovo storytelling italiano.

A questa edizione Massimiliano Delsante, founder e Co-ceo della startup italiana Robomagister, già protagonista del TEDx 2023 presenterà un cooking show in cui il robot da cucina AI, Liffo, 100% made in Italy, preparerà in completa autonomia la ricetta artusiana dello zabaione al marsala che verrà servito agli ospiti dell’evento.

Al termine, si terrà una cena presso il ristorante Exe di Fiorano, dove lo Chef Paolo Balboni servirà un menù che includerà anche un risotto allo zafferano preparato a regola d’arte da Liffo, espressione del legame disruptive tra alta cucina e innovazione tecnologica.

L’evento, organizzato dal Comitato Promotore TEDxModena, è diretto dal curatore e licenziatario TEDx Fabrizio Bulgarelli e promosso da Unimore, Muner e Motor Valley Fest, con il sostegno della Fondazione Collegio San Carlo e dei Comuni di Modena e Fiorano Modenese, oltre che di Confindustria Emilia Area Centro.

Per maggiori informazioni: www.tedxmodena.it

Nella foto da sx: Sara Paolini, direttrice del Cineporto dell’Emilia Romagna; Fabrizio Bulgarelli, curatore di TEDxModena; Edith Barbieri, direttrice della Fondazione San Carlo; Prof. Francesco Leali, Unimore e Muner; Massimiliano Delsante, Co-ceo della startup Robomagister.