“La notizia del taglio fondi alla sicurezza del Governo e inaccettabile. La Città metropolitana di Bologna, alla luce anche dei tagli dell’anno 2024 e con questo ulteriore taglio, riduce del 70% lo stanziamento previsto, che già non copriva tutti i fabbisogni. Per il biennio 2025-2026 alle strade provinciali della Città metropolitana erano infatti destinati 9,8 milioni di euro, dopo il taglio riceveremo solo 2,9 milioni di euro, quando ogni anno per la manutenzione sarebbero necessarie risorse per circa 20 milioni di euro.

La sicurezza delle strade e quindi dei cittadini, non può e non deve essere fonte di tagli finanziari. Sbandierare la sicurezza sulle strade e poi tagliare le risorse sulle manutenzione delle stesse è chiaramente una incoerenza evidente.

Se questo taglio del Governo fosse confermato faremo sentire forte il nostro dissenso, non vogliamo essere complici di un’operazione che tocca la sicurezza dei cittadini”.