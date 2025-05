Quali sono le sfide che le donne affrontano oggi nel mondo dell’impresa? Come possiamo costruire modelli di leadership più inclusivi, efficaci e sostenibili? Lapam Confartigianato, con il Movimento Donne Impresa, organizza un incontro pubblico ricco di spunti, visioni e testimonianze per esplorare il futuro dell’imprenditorialità femminile.

L’appuntamento è in programma per giovedì 22 maggio, a partire dalle ore 18, presso la Rocca Rangoni a Spilamberto.

Apriranno i lavori dell’incontro Rita Cavalieri, Presidente Movimento Donne Impresa Lapam Confartigianato e Carlotta Acerbi, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Spilamberto. Tra i relatori dell’evento Monica Salvioli, Ufficio Studi Lapam Confartigianato, la prof.ssa Martina Raffaglio, SDA Bocconi School of Management e Tiziano Vecchi, consulente per la certificazione PAS.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Movimento Donne Impresa. Prima dell’iniziativa pubblica, a partire dalle ore 17.30, si terrà la parte privata riservata alle imprese associate Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative del Movimento.