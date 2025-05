Con l’avvicinarsi dell’estate ritorna a Cavriago la festa dello sport. L’evento avrà luogo domenica 25 Maggio presso il palazzetto dello sport e le aree sportive esterne. Numerose le società e associazioni sportive coinvolte, che dalle 9 del mattino proporranno prove e dimostrazioni di basket, pallavolo, arti marziali, bocce, cricket e pattinaggio.

“La Festa dello Sport è un momento importante per la nostra comunità: una giornata in cui le associazioni sportive del paese si ritrovano, si raccontano e soprattutto si mettono a disposizione di bambini, ragazzi e famiglie”, ha dichiarato il vicesindaco con delega allo sport Matteo Franzoni.

“Crediamo profondamente nel valore dello sport, non solo come attività fisica ma come strumento educativo e sociale. Praticare sport significa imparare il rispetto delle regole, l’importanza del lavoro di squadra, la gestione delle sconfitte e delle vittorie. È fondamentale, soprattutto oggi, sostenere i nostri giovani affinché non abbandonino l’attività sportiva, perché lo sport è salute, inclusione e crescita personale. Invitiamo tutte e tutti a partecipare, a scoprire nuove discipline, a conoscere da vicino le realtà sportive del territorio. Sarà una grande festa, fatta di sorrisi, movimento e condivisione.”

Interverranno per l’occasione la scrittrice Veronica Cirignano e la calciatrice Alice Pignagnoli [nella foto allegata], autrici del libro “Alice e il suo pallone” dove si racconta attraverso il vissuto della portiera un percorso di emancipazione e ricerca della parità di genere ancora non completato nel mondo dello sport (e non solo). Nel corso della giornata verrà inoltre inagurato il campo da bocce paralimpico presso il circolo Icare, impegno concreto del territorio per uno sport sempre più inteso come diritto e beneficio di tutti i cittadini. Tutte le iniziative della giornata sono gratuite, e a chi partecipa verrà offerto un “picnic sportivo” nell’orario del pranzo a cura del circolo ARCI iCaRe. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il sito del Centro Cultura Multiplo.