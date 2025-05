Il 24 e 25 maggio la Compagnia La Ragnatela porta al Teatro Dehon 3 spettacoli di tre generi diversi in unico fine settimana.

Sabato 24 Maggio alle ore 21 in scena “La Notte dei Musical”, uno spettacolo con cui la La Ragnatela festeggia i suoi primi 25 anni, dedicando al pubblico una serata a tema musical i cui protagonisti saranno i pezzi più celebri dei titoli più amati.

Domenica 25 maggio alle ore 16 La Ragnatela mette in scena due divertenti atti unici.

Il primo è “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, una brillante commedia di Dario Fo.

Un ladro entra nel lussuoso appartamento di un assessore comunale dove viene interrotto in continuazione dallo squillo del telefono. È la moglie che gli telefona facendo scenate di gelosia. Distratto dalle continue telefonate perde del tempo prezioso ed entrano così nell’appartamento il proprietario, l’uomo, e la sua amante, la donna. Da qui un continuo alternarsi di colpi di scena esilaranti che porteranno ad un intreccio sempre più fitto. La commedia si chiude con uno sguardo sulla nostra società, con le sue falsità, i suoi vizi e le sue ipocrisie.

Segue “Al Malè Imażinèri”, una riduzione in dialetto bolognese de “Il Malato Immaginario” di Molière.

Argante, malato immaginario, vuole maritare la figlia con un aspirante guaritore solo per avere in famiglia un medico che si occupi di lui a modico prezzo, mentre la moglie vorrebbe la figlia in convento per ereditare le ricchezze del marito. Solo con una messinscena ordita dalla furba serva Tonina, Argante si renderà conto di essere l’autore dei propri mali.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna tel. 051.342934 www.teatrodehon.it