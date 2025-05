La Sagra della Badessa di Ozzano dell’Emilia festeggia 40 anni e torna ad animare il territorio nel weekend del 24 e 25 maggio: un evento organizzato dalla locale Proloco e patrocinato dal Comune, che nell’area antistante il Municipio (in via Repubblica e a ridosso della via Emilia) vedrà la rievocazione del leggendario amore tra la Beata Lucia, Badessa di Settefonti, e il cavaliere Diatagora Fava detto Rolando. Saranno presenti arcieri e sbandieratori, giochi medievali per tutte le età, rievocazioni, dimostrazioni di combattimenti tra gruppi storici, cortei, mostre di antichi mestieri e culturali, il mercato medievale e moderno, stand gastronomici aperti sabato 24 maggio dalle 17 e domenica 25 dalle 12, senza dimenticare le numerose attività in programma al Borgo e presso l’antica torre di San Pietro: nella storia avamposti medievali di protezione.

Al Borgo di San Pietro ci sarà l’apertura straordinaria della Torre per tutti e due i giorni della manifestazione e domenica 25, a partire dalle 10, sarà allestito un campo medievale a cura della Società dei Vai, con lo sfondo musicale di Natalia Ciarocchi. Per la giornata di domenica sarà messa a disposizione una navetta gratuita che, con corse ogni mezz’ora, porterà le persone dal capoluogo (area Municipio) fino al Borgo.

Durante il fine settimana il comune sarà suddiviso in tre terzieri:

• blu: area collinare, che simboleggia la liberazione del Cavalier Rolando

• rosso: area dell’antica via Emilia, che rappresenta il sangue versato nelle lotte

• verde: area della Bassa, legata alla terra e ai suoi prodotti.

Annullo filatelico speciale – Tra le novità di quest’anno e per celebrare il 40esimo anniversario della manifestazione gli appassionati e collezionisti – nella giornata di domenica 25 maggio, dalle 14:30 alle 19:30 – troveranno una postazione con il timbro commemorativo ideato dalla giovane designer locale Irene Mercuro.

E per i più coraggiosi sarà possibile fare l’esperienza dell’Escape Room “La strega oscura”, adatta dai 7 anni in su. Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a info@prolocozzano.it

“Siamo pronti per la quarantesima edizione della Sagra della Badessa – spiega il sindaco di Ozzano dell’Emilia Luca Lelli – che rappresenta molto più di una semplice rievocazione storica: è un simbolo di identità e appartenenza per la comunità di Ozzano dell’Emilia, un legame tra passato e presente. Attraverso spettacoli, cortei e tradizioni medievali, la Sagra celebra la ricchezza del territorio e la sua storia, attirando visitatori e promuovendo l’economia locale. Ringrazio come sempre la Proloco per l’organizzazione e quanti hanno lavorato a questa nuova edizione”.

Così l’assessore alla Cultura del Comune di Ozzano dell’Emilia Matteo di Oto: “Questo evento è un appuntamento che ogni anno unisce le varie generazioni facendo rivivere la magia di epoche lontane, rendendo Ozzano un punto di riferimento per gli amanti della cultura e delle tradizioni medievali. È una manifestazione importante che dal centro del capoluogo raggiunge anche il Borgo di San Pietro. Invitiamo tutti a partecipare perché è un evento in grado di accontentare persone di tutte le età”.

“Siamo pronti a rivivere la magia della Sagra della Badessa – sottolinea il presidente di Proloco Ozzano dell’Emilia Federico Aurilia – un evento che da quarant’anni incanta cittadini e visitatori con la sua rievocazione storica e le sue tradizioni medievali tra armature, spade e giochi d’epoca. Come Proloco invitiamo tutti a partecipare”

Per informazioni e dettagli sul programma

https://www.prolocozzano.it