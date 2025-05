Una reinterpretazione de “La bella e la bestia” e una selezione delle migliori colonne sonore cinematografiche. Il tutto firmato “studenti della secondaria V. Neri Pianoro”, dirigente dott.ssa Liana Baldaccini. È grazie a questi due eventi, pensati e realizzati dalle scuole pianoresi, che Pianoro sarà protagonista di “School Film Fest”, l’iniziativa finanziata dai Ministeri dell’Istruzione e della Cultura e patrocinata, tra gli altri, dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna, che vuole valorizzare i giovani talenti.

L’appuntamento è il 22 e 23 maggio prossimi, con il Comune del primo Appennino bolognese che sarà una delle tappe della seconda edizione di “School Film Fest”.

Gli appuntamenti clou sono il 23 maggio prossimo: alle 18 nei locali della Parrocchia Santa Maria Assunta (via Ariosto 3) andrà in scena “La bella e la bestia”, spettacolo teatrale realizzato dagli studenti della 1^ C delle scuole Neri liberamente tratto dall’omonimo film della Disney, mentre alle ore 20, nella Piazza dei Martiri, gli studenti e i docenti dell’indirizzo musicale della secondaria V. Neri assieme alla scuola di musica Impullitti realizzeranno un “Concerto sulle colonne sonore dei film”.

“Come Comune di Pianoro siamo contenti dell’impegno che la nostra comunità ha dedicato a questo appuntamento dove la cultura e il cinema lavorano insieme per aiutare i ragazzi a esprimere al meglio le proprie potenzialità per rendere migliore e più coesa la nostra società”, spiega il sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini.

“School Film Fest” è reso possibile grazie al sostegno finanziario del Ministero dell’Istruzione e del Merito e del Ministero della Cultura e animerà Bologna e provincia con proiezioni, workshop ed eventi musicali dedicati alla promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva tra i giovani. Il festival nasce dalla sinergia creativa di oltre 1000 studenti provenienti da sei scuole: IC 21 e Aldini Valeriani per Bologna, e gli istituti di Pianoro, Ozzano, Rastignano e Casalecchio di Reno per la provincia.

Un’iniziativa condotta e curata fin dalla nascita della prima edizione dalla sua ideatrice, la professoressa Chiara Tomaiuolo .

I ragazzi sono coinvolti in ogni fase organizzativa del festival, dalla delicata selezione dei film alla cura della rassegna cinematografica, pensata per affinare la loro capacità di analisi critica del linguaggio filmico. Non mancheranno eventi collaterali che spaziano tra concerti, workshop e masterclass, con un’attenzione particolare agli aspetti logistici e promozionali dell’intera manifestazione. Un contributo speciale arriva dagli studenti dell’indirizzo grafica e comunicazione Aldini Valeriani, che si sono assunti la responsabilità della creazione del manifesto ufficiale del festival, dimostrando ancora una volta il loro talento e la loro creatività.



Il cuore pulsante dell’evento saranno le matinée cinematografiche ospitate dalle sale della città di Bologna. Durante queste proiezioni speciali, verranno presentate le pellicole scelte dagli stessi studenti con l’obiettivo primario di sensibilizzare il pubblico, e in particolare i loro coetanei, sul tema cruciale dell’integrazione. L’interculturalità non sarà solo un tema trattato sullo schermo, ma anche un fertile terreno di dialogo grazie a due convegni universitari organizzati in collaborazione con il DiPast e il DAR dell’Università di Bologna.



Questa seconda edizione del Festival si impegna con forza nella promozione di una cultura basata sulla condivisione, l’integrazione e il rispetto. Quest’anno, il focus principale sarà sull’immigrazione, con l’intento di tracciare, attraverso azioni concrete, un percorso di crescita verso un modello culturale del “riguardo”, che valorizzi i principi fondamentali del multiculturalismo e dell’inclusione.



“La seconda edizione del Festival non sarebbe stata possibile senza il prezioso sostegno di numerose e prestigiose collaborazioni come la Cineteca di Bologna, Rai Cinema, Circuito Cinema, la Città metropolitana di Bologna e il Comune di Pianoro, l’agenzia di comunicazione ComunicaMente”, spiegano gli organizzatori che rivolgono “un ringraziamento speciale alla scuola di musica Impullitti di Pianoro che ha sostenuto il concerto dell’indirizzo musicale della secondaria di primo grado V. Neri e al regista Guido Frieri dell’agenzia Wetrust che ha condotto incontri sulla cinematografia”.