Sarà inaugurata sabato 24 maggio alle ore 15 la nuova area giochi del Parco della Montagnola, realizzata dal Comune di Bologna nell’ambito del progetto di riqualificazione complessiva del parco. I lavori, avviati lo scorso 24 marzo, sono stati portati a termine nei tempi previsti e restituiranno alla città uno spazio pensato per il benessere e il divertimento all’aria aperta di bambine, bambini, famiglie e di tutta la cittadinanza.

Inaugurerà l’area giochi il sindaco Matteo Lepore e saranno presenti la vicesindaca Emily Clancy, l’assessore Simone Borsari, l’assessora Matilde Madrid e la presidente del Quartiere Santo Stefano Rosa Maria Amorevole. Saranno inoltre presenti i tecnici del Comune di Bologna, lo staff della Fondazione IU Rusconi Ghigi e le realtà che hanno partecipato al percorso di co-progettazione.

La nuova area, progettata in coerenza con il contesto storico e paesaggistico della Montagnola, si articola in diverse zone dedicate alle varie fasce d’età, inclusa un’area per l’educazione in natura. Le attrezzature ludiche, realizzate con materiali naturali resistenti come il legno di robinia, offrono esperienze di gioco coinvolgenti e inclusive. Sono stati installati una grande ragnatela per l’arrampicata, che stimola lo sviluppo motorio e la coordinazione, alcune amache per il relax e la socializzazione, percorsi dinamici che incoraggiano il gioco libero, una teleferica per un’esperienza di movimento attiva e divertente e un’altalena pentagonale che permette a più bambine e bambini di giocare insieme in modo cooperativo.

Completano l’intervento le attrezzature per l’allenamento a corpo libero e la riqualificazione dei percorsi pedonali esterni attorno alla fontana monumentale, che verrà realizzata durante l’estate, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e valorizzare uno degli spazi simbolici del parco.

Il progetto, curato dall’Unità Manutenzione strade e Verde del Comune di Bologna, è stato sviluppato a partire dagli esiti del percorso partecipativo promosso dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi, in sinergia con il Quartiere Santo Stefano, che ha coinvolto associazioni, scuole, cittadine e cittadini attivi sul territorio. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 400.000 euro, finanziati da un fondo statale per la riqualificazione di aree urbane degradate, nell’ambito di un progetto di sicurezza urbana integrata.

Dopo l’apertura di Filla, il nuovo centro per l’ambiente e la sostenibilità nel cuore della Montagnola, l’inaugurazione della nuova area giochi rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di valorizzazione del parco, in linea con gli obiettivi della strategia Bologna Verde. Nei prossimi anni sono previsti ulteriori interventi per dissigillare i suoli, potenziare l’illuminazione, ammodernare gli arredi e rafforzare le connessioni con il contesto urbano, per un investimento complessivo di 5,2 milioni di euro nell’ambito del Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il Parco della Montagnola si conferma così un luogo sempre più vivo, accessibile e attento ai bisogni della comunità.