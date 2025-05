Manca davvero pochissimo all’edizione numero 43 della Settimana Calderarese, una manifestazione ormai imprescindibile per la comunità Calderarese e non solo, organizzata dal Comune in collaborazione con le realtà del territorio.

Da sabato 24 maggio a domenica 1° giugno, il centro e le vie di Calderara di Reno si animeranno di musica, spettacoli, buon cibo, attività sportive e numerose iniziative pensate per coinvolgere tutte le età. Ci saranno, infatti, occasioni di svago dedicate a tutte le fasce della popolazione, a partire dai più piccoli che potranno cimentarsi in laboratori di biscotti, prove sportive, vivere la magia dei burattini e partecipare ad altre attività pensate per loro.

Non solo nel centro cittadino, gli appuntamenti si svilupperanno anche sul territorio, vivendo la Golena San Vitale in un reading sonoro organizzato da ReMida, incantarsi con la colorata battaglia degli aquiloni pensata da Mondo Nostro; farsi coinvolgere dai simpatici amici a quattro zampe nelle tradizionale sfilata canina, organizzata da Fuori Le Zampe. In programma tante iniziative anche alla Casa della Cultura.

L’offerta gastronomica, come sempre sarà molteplice, con le proposte della tradizione nello stand dell’Unione Polisportiva Calderara, la formula street food proposta dalla Protezione Civile e i dolci preparati dalla Pro Loco.

Fulcro della Settimana Calderarese sarà l‘appuntamento serale sul palco di Piazza Marconi: si partirà sabato 24 maggio alle 21.15 con i Pianeta Liga – Ligabue Tribute Band, un concerto promosso da Pro Loco Calderara Viva, Protezione Civile e Società Eventi/Stramercato per poi proseguire ogni sera con uno spettacolo diverso, ciascuno ideato dalle realtà locali tra cui Avis, centri Sociali (di Calderara, Lippo e Longara), SPI CGIL Sindacato Pensionati Calderara, il Nuovo Comitato Commercianti e Bottega Danza. Nelle serate ideate dal Comune si esibiranno i SuperLips, i Nessuna Pretesa, il comico Giorgio Comaschi con uno spettacolo sul Bologna Calcio e, ciliegina sulla torta, sabato 31 maggio arriverà uno dei format più divertenti d’Italia, Tormentoni, per un vero e proprio party che farà ballare sulle note dei migliori successi dagli anni 80 ad oggi.

“La forza e la bellezza di un territorio – afferma il Sindaco Giampiero Falzone – passano anche attraverso la condivisione dell’organizzazione e della partecipazione di momenti di festa. E la Settimana Calderarese è qui a testimoniare la forza della tradizione e dello stare insieme della nostra Comunità”.

“Siamo arrivati alla 43esima edizione- prosegue l’Assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – ma è sempre come se fosse la prima: ogni anno all’avvicinarsi della data di avvio, c’è in tutti noi un momento sospeso, che è un mix di emozione e di trepidazione, perchè la Settimana Calderarese è un appuntamento sentito, partecipato, imprescindibile che merita tutta la nostra attenzione”.