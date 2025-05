Si è tenuta giovedì scorso, 22 maggio, l’edizione 2025 dei Giochi Intercomunali della gioventù, che anche quest’anno hanno visto coinvolte le scuole ed i giovani studenti di San Benedetto Val di Sambro e Pian del Voglio, Monghidoro, Loiano, Monzuno e Vado, Castiglione dei Pepoli e Lagaro, Camugnano.

La rassegna ha visto la partecipazione di circa 600 studenti provenienti dalle scuole medie di sei comuni diversi che, presso l’impianto sportivo di San Benedetto, si sono confrontati nelle diverse pratiche sportive dell’atletica leggera in un clima di divertimento e fair play.

“Lo sport è valore fondante per la crescita di bambini e ragazzi – dichiara Leonardo Matranga, Consigliere Comunale con delega allo sport del Comune di San Benedetto Val di Sambro – perché insegna la lealtà, la dedizione, la sana competizione e l’importanza di lottare per i propri obiettivi. Fa un immenso piacere ospitare eventi di questa portata e di questa bellezza sul nostro territorio. Oltre a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata di sport ed amicizia, un plauso particolare va ai ragazzi: il loro agonismo e il loro rispetto reciproco ci insegnano il vero valore aggiunto di giornate come questa”.

I Giochi Intercomunali della gioventù da anni sono entrati a pieno titolo nella tradizione scolastica di questi Comuni, in virtù dei valori fondamentali che tali attività riescono a trasferire ai giovani: impegno, gioco di squadra, rispetto dell’avversario, diventando al contempo una formidabile occasione di socialità nonché l’occasione per diffondere l’importanza di corretti stili di vita. Ed il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia importante investire nel benessere e nella crescita dei ragazzi, creando momenti di aggregazione e di confronto, utili anche per rafforzare il senso di comunità e favorire lo sviluppo di valori positivi tra le nuove generazioni.

“Anche quest’anno davvero una bella ed emozionante cornice con tanti giovani impegnati in diverse discipline – dichiara Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro -. A loro vanno i miei complimenti, per i risultati e per la sportività con cui hanno affrontato le diverse competizioni. Organizzare un evento di questa portata non è banale, per cui sono doverosi i ringraziamenti nei confronti di tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa bella giornata: Leonardo Matranga, le tante Amministrazioni comunali coinvolte, gli Istituti Comprensivi, la grande famiglia del Coni, le forze dell’ordine, la Pubblica Assistenza Val di Sambro, l’ASL, le Avis di Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, la Associazione Sef Virtus, la Protezione Civile, tutti gli sponsor, Lamberto Vacchi ed i volontari e genitori che ci hanno aiutato in questa giornata. Arrivederci ai giochi del 2026!”