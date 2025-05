E’ imminente la cerimonia per la posa della prima pietra della mensa a servizio della scuola dell’infanzia Caduti per la Libertà che, come discusso durante l’incontro di quartiere, rappresenta un intervento significativo per la scuola.

“A seguito delle prime verifiche tecniche – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – è emersa la necessità di rimuovere alcune alberature radicate nell’area di sedime destinata alla nuova costruzione e in prossimità dell’area di cantiere, al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza. Desidero sottolineare che ogni valutazione è stata condotta con la massima attenzione alla salvaguardia del nostro patrimonio arboreo pertanto, solo le piante strettamente indispensabili saranno rimosse in questa fase, con l’impegno di sostituirle e incrementarne il numero nella prima stagione utile.

Inoltre, come presentato durante l’incontro di quartiere di questa settimana, a partire da settembre sarà avviato un percorso partecipativo con la scuola – prosegue l’Assessore – il cui obiettivo sarà quello di riprogettare e valorizzare l’area cortiliva, individuando le aree più adatte per la messa a dimora non di 7, bensì 21 nuovi alberi. Questi andranno a integrare gli esemplari rimossi, in parte nel cortile esistente e in parte nelle aree verdi di quartiere, implementando così il patrimonio arboreo comunale, che nella primavera 2025 ha visto la piantumazione di n.725 alberi e n.230 cespugli distribuiti in parchi, aree verdi e giardini scolastici”.