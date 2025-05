I lavori di riqualificazione sono terminati e ora il parco di via Nievo, in zona Brodano, ha anche un nome: è diventato, in conclusione di uno specifico percorso partecipativo, il Parco dei Bambini. Nella mattinata di venerdì 23 maggio si è tenuta la cerimonia di taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, della sindaca di Vignola Emilia Muratori e dell’assessore alla Partecipazione Enrico Panini. Il progetto di riqualificazione dell’area verde era stato uno dei più votati nel percorso del Bilancio partecipativo 2023. Com’è noto, il Comune di Vignola ogni anno stanzia nel proprio bilancio una cifra importante, 100mila euro, allo scopo di realizzare tre progetti presentati dai cittadini in grado di raccogliere il maggior numero di consensi tra chi vive, lavora o frequenta Vignola.

Nell’area verde di via Nievo sono stati installati un gioco multifunzione con arrampicata e scivolo, un’altalena e, grazie a un contributo della Regione Emilia-Romagna, anche due giochi a molla e un piccolo dondolo. Sono state abbattute le alberature ormai irrimediabilmente compromesse e sono stati messi a dimora sei bagolari, una quercia e due gelsi, con il relativo impianto di irrigazione automatico. La fontana presente nel parco è stata restaurata (impianto idrico compreso). Carteggiate e riverniciate anche le panchine.

Il Parco ora ha un nuovo nome e una nuova immagine (disegnata dagli stessi bambini) grazie al percorso partecipato che ha coinvolto le scuole vicine – Calvino, Rodari e Peter Pan – insieme al gruppo di cittadini “Viviamo Brodano” che era stato il presentatore del progetto. Diversi i nomi proposti, ma quello che ha raccolto i maggiori consensi è stato: Parco dei Bambini. Alla cerimonia erano infatti presenti anche i bambini delle sezioni 1a, 2a (4 anni) e 3a (5 anni) della scuola Peter Pan, con le maestre Giulia Bonfatti, Daniela Chisari, Adelina Cipriotti, Pasqualina Rotondo, Claudia Piccinini, Grazia Ayroldi, Silvia Mazzacani e Barbara Pasquariello. Dalla Scuola d’infanzia Rodari hanno partecipato i bambini delle sezioni 3a e 4a con le docenti Giulia Orsi, Franca Nigro, Anita Capone e Giulia Baroncini. Infine dalle scuole elementari Calvino erano presenti la 1° B con i docenti Lorenzo Ori e Daniela Cassanelli e la 3°B con le docenti Raffaella Boni, Maria Teresa Feola ed Elisa Tondelli.