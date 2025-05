Domani, sabato 24 maggio alle ore 11.30 l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari consegnerà alle alunne e agli alunni della Scuola primaria G.B. Ercolani una targa con il disegno delle Mura della città, da loro stessi realizzato collettivamente prendendo come riferimento il dipinto di Francesco Francia “La Madonna del Terremoto”.

La targa, che sarà posizionata ad altezza di bambino sui resti delle antiche mura e verrà “svelata” dai bambini durante la cerimonia, ha avuto un’origine e una storia particolare.

Il percorso che ha portato alla realizzazione della targa

I bambini e le bambine della scuola G.B. Ercolani di via Mura di Porta Galliera 1 già da molti anni compiono ricerche storiche aderendo al progetto “Le radici per volare”, che ha come finalità la tutela del patrimonio storico e artistico della città.

Quest’anno la ricerca si è concentrata sulle mura che circondavano Bologna, e una classe, la Quinta A, ultimando il lavoro iniziato da altre due quinte dell’anno precedente, ha prodotto scritti e disegni che hanno dato vita a una mostra e a materiali informativi, rivolti ai genitori della scuola.

Durante la ricerca i bambini hanno notato che le targhe di indicazione storico-artistica sono in genere poste molto in alto sui muri dei palazzi, e spontaneamente è nata la loro proposta: posizionare una targa ad altezza di bambino sui resti della terza cerchia muraria della città, che si trovano proprio davanti all’entrata della loro scuola. Un’idea apparentemente semplice, ma che doveva tenere conto della giusta complessità di autorizzazioni necessarie.

Il Comitato Nuovo Borgo Mascarella si è fatto tramite dell’idea dei bambini e si è rivolto all’assessore Borsari, che fra le altre deleghe ha anche quella di responsabile dell’Ufficio Toponomastica.

L’assessore ha accolto la proposta e ha stabilito un collegamento tra l’ufficio preposto, la dirigenza della Scuola Ercolani, prof. Flora Milena Di Gioia, l’insegnante Liana Romano, la responsabile del coordinamento della ricerca, dott. Vittorina Presti e il Comitato Nuovo Borgo Mascarella, per rendere concreta l’idea degli alunni.

L’obiettivo era quello di creare una targa con il disegno delle mura, prendendo come riferimento il dipinto di Francesco Francia “La Madonna del Terremoto”, realizzato collettivamente dagli studenti, accompagnandolo a una breve didascalia, sempre elaborata da loro e supervisionata dalla Soprintendenza.

Con i materiali ricevuti, l’Ufficio Toponomastica ha realizzato la targa che il 24 maggio, presenti le autorità della Scuola e del Quartiere, verrà consegnata ufficialmente dall’assessore Borsari alle alunne e agli alunni della Scuola Ercolani.

La targa, posizionata rigorosamente ad altezza di bambino proprio di fronte al cancello d’entrata in via Mura di Porta Galliera 1, verrà svelata dai bambini durante la cerimonia.

In questo modo le bambine e i bambini potranno “raccontare” concretamente ai cittadini un piccolo pezzo di storia della propria città.