Torna l’appuntamento con la Merenda nell’Oliveta a Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro di Savena, tre città accomunate dall’adesione all’Associazione nazionale Città dell’Olio, che invitano insieme a vivere questa esperienza unica, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria. Un modo per entrare in contatto con la natura attraverso la magia e la bellezza dei luoghi storici degli olivi e delle olivete.

«La Merenda nell’Oliveta non è solo un appuntamento conviviale, ma un’esperienza che intreccia gusto, cultura, territorio e salute – dichiara il Coordinatore Regionale Emilia-Romagna dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, Pierangelo Raffini, assessore all’Agricoltura del comune di Imola – Con questa 5ª edizione, l’Emilia-Romagna conferma il suo impegno nella promozione dell’olivicoltura di qualità e del paesaggio rurale come bene comune da vivere, conoscere e tutelare. A Brisighella, Castel San Pietro Terme, Imola e San Lazzaro di Savena, i cittadini e i visitatori potranno riscoprire il valore della merenda all’aria aperta, tra ulivi secolari, produzioni locali, arte, musica e percorsi educativi. Quest’anno, grazie anche alla collaborazione con la LILT, vogliamo rafforzare il messaggio che mangiare bene e vivere il territorio sono scelte di benessere e prevenzione. Ringrazio tutti i Comuni partecipanti, le Pro Loco, le aziende agricole e le istituzioni che sostengono questa iniziativa. L’olio unisce, e noi continuiamo a seminare comunità in uno spirito di grande collaborazione e unità di intenti».

«Iniziative come queste ci permettono di far conoscere le eccellenze che sono presenti nel nostro territorio per quanto riguarda la produzione di olio – commenta il Consigliere nazionale Città dell’Olio Juri Guidi, assessore al marketing territoriale e promozione del territorio del Comune di San Lazzaro – Una produzione che già oggi è in grado di garantire un’offerta di alta qualità come testimoniato anche dalla nostra adesione alla comunità delle Città dell’olio».

«Il progetto Merenda nell’Oliveta rappresenta un’opportunità importante per riscoprire e valorizzare un patrimonio autentico come l’olio, simbolo di storia, cultura e qualità – dichiara Francesca Marchetti, Sindaca di Castel San Pietro Terme –. Questa collaborazione sull’asse della via Emilia è sicuramente un’opportunità di tutti i territori per crescere, condividere buone pratiche e rafforzare il senso di comunità attraverso un prodotto che racconta il legame profondo con la terra e con le nostre radici».

L’iniziativa del Comune di Castel San Pietro Terme è in calendario sabato 31 maggio. Il ritrovo è alle ore 16 all’Uliveto di Villa Amagioia di Palazzo di Varignana, in via Ca’ Masino 611/a. La conclusione è prevista alle ore 18,30. All’ombra degli ulivi, le degustazioni di olio evo di qualità prodotto da Palazzo di Varignana saranno allietate da musica dal vivo con il flauto traverso di Alice Bassi e la chitarra di Riccardo Naldi. L’evento è gratuito. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: tel. 051 6954112-132-150 – ufficioturismo@comune.castelsanpietroterme.bo.it

Le Merende nell’oliveta organizzate dal Comune di Imola sono due. La prima si svolgerà sabato 31 maggio. Si parte alle ore 10,30 presso l’Azienda Agricola Giovanni Bettini, Podere Pratale, in via Siepi di San Giovanni alta, a Borgo Tossignano. Ci si muoverà alla scoperta delle ulivete di “Podere Pratale” dove è prevista una passeggiata guidata e la colazione in campo “pane e olio EVO”. L’evento, gratuito, non si svolgerà in caso di pioggia. Iscrizioni via mail a: segreteria@clai.it entro il 26 maggio. Il secondo appuntamento imolese sarà l’evento: “Un giro d’olio: il Made in Imola a tavola” in programma sabato 28 giugno alle ore 10,30 presso il Frantoio Valsanterno in Via di Nola 1/L ad Imola, con degustazioni di tre etichette special edition dedicate alle curve più famose dell’Autodromo Ferrari di Imola, Tosa, Rivazza e Tamburello. Per informazioni: info@frantoiovalsanterno.it.

Domenica 29 giugno l’Azienda agricola Bonazza propone a San Lazzaro una suggestiva passeggiata tra gli ulivi che si concluderà con una degustazione guidata degli oli prodotti in azienda. L’appuntamento, dalle 10 alle 12, si arricchirà anche della presenza di esperti che illustreranno il lavoro di ricerca per la salvaguarda della biodiversità avicola dei Colli di Bologna. A conclusione dell’iniziativa una merenda-aperitivo con bruschette a base di ortaggi, olio di stagione e un calice di vino. Per informazioni: saporidelpodere@libero.it

La quinta edizione della Merenda nell’Oliveta è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Enit 1919 – Agenzia nazionale del Turismo, da Unpli-Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, e da Lilt – Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Info: merendanelloliveta.it