Si è svolto oggi, sabato 24 maggio, in una Florim Gallery rinnovata, l’appuntamento annuale con il Premio Lucchese, iniziativa promossa dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese, fondatore di Floor Gres e padre dell’attuale Presidente di Florim Claudio Lucchese.

Sono 11 le borse di studio assegnate in questa edizione a ragazze e ragazzi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro Volta” di Sassuolo che nel 2024 hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti delle classi IV di tutti gli indirizzi dell’Istituto, chiamati ad intervenire per un confronto sull’argomento della giornata: “VINTAGE o AVANGUARDIA? Cosa i ragazzi di oggi custodirebbero dell’epoca dei propri genitori e cosa invece anticiperebbero tra i megatrend del futuro?”. Due squadre contrapposte hanno esposto alla platea le proprie considerazioni attraverso un format di dibattito e stimolo del pensiero critico. Moderati da un compagno super partes, i componenti di ogni squadra hanno svolto nei giorni precedenti una approfondita ricerca di dati, fonti ed esempi concreti per poi fronteggiarsi argomentando il proprio punto di vista con spirito analitico, ma anche con creatività e capacità di comunicazione. A condurre l’evento, come da tradizione, il giornalista Leo Turrini.

Il Premio Lucchese – organizzato in collaborazione con la Società Ceramica Italiana – si inserisce nel calendario di iniziative ed eventi promossi dalla Fondazione Ing. Giovanni Lucchese che concentra i propri sforzi a sostegno del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte, insieme al Presidente di Florim Claudio Lucchese, la Preside dell’IIS A. Volta di Sassuolo Sabrina Paganelli e Cristina Siligardi, Presidente della Società Ceramica Italiana.

Ecco gli 11 premiati di questa edizione: