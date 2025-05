MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lando Norris torna alla vittoria nel Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren, partito dalla pole position, si impone davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, al secondo podio stagionale, e al compagno di squadra Oscar Piastri, che conserva la vetta nella classifica iridata.

Quarto posto per il quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che precede sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, quinto. Completano la top 10 Isack Hajdar (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls), Alexander Albon (Williams) e Carlos Sainz (Williams). Brutto weekend per le due Mercedes, con George Russell che non va oltre l’undicesimo posto, mentre Andrea Kimi Antonelli è soltanto diciottesimo.

L’ORDINE DI ARRIVO

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

CLASSIFICA PILOTI

Oscar Piastri (McLaren) 161 Lando Norris (McLaren) 158 Max Verstappen (Red Bull) 136 George Russell (Mercedes) 99 Charles Leclerc (Ferrari) 79 Lewis Hamilton (Ferrari) 63 Kimi Antonelli (Mercedes) 48 Alexander Albon (Williams) 42 Esteban Ocon (Haas) 20 Isack Hadjar (Racing Bulls) 15

CLASSIFICA COSTRUTTORI

McLaren 319 Mercedes 147 Red Bull 143 Ferrari 142 Williams 54 Haas 26 Racing Bulls 22 Aston Martin 14 Alpine 7 Kick Sauber 6

(ITALPRESS)