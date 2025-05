Quelli stupendi dei fiori, dei frutti e delle essenze migliori che il territorio può offrire.

Il tutto nella prima edizione di ‘Casalgrande in Fiore’, in corso di svolgimento in Piazza della Costituzione e per le vie del centro del paese. Un evento perfettamente riuscito grazie all’impegno e alla organizzazione di Pro Loco Casalgrande, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Molte persone, sfruttando la splendida giornata di sole, si sono riversate nel nostro Comune per poter ammirare l’esposizione florovivaistica che ha voluto mettere al centro l’enorme lavoro che vivaisti e agricoltori svolgono sul territorio quotidianamente.

Un’esaltazione di piante e fiori di vario genere, ma anche l’importante sviluppo legato all’allevamento di api e ciò che da loro viene prodotto in tutte le sue forme. Assieme ai prodotti del territorio, legate al florovivaismo, non potevano mancare le eccellenze enogastronomiche del territorio, grazie alla presenza di Coldiretti e al Mercato contadino.

Infine, un’attenzione particolare anche a tutti gli aspetti dell’ambiente, della sostenibilità e della tutela del clima, con l’esperienza immersiva del Planet Discovery e la presenza di Iren Ambiente con la sua importante attività di sensibilizzazione.

Hanno detto

A tenere a battesimo questa ‘prima volta’, il Sindaco Giuseppe Daviddi, accompagnato dal Vicesindaco Valeria Amarossi e dall’Assessore al Commercio, Cristina Spano, che non ha mancato di ringraziare: “Pro Loco che ha organizzato in modo impeccabile uno evento che per la prima volta arriva a Casalgrande e che rappresenta il giusto modo di dare attenzione a chi opera nell’ambito del vivaismo. In particolare perché abbiamo la fortuna di avere a Casalgrande delle vere e proprie eccellenze in questo ambito. E’ veramente bello poter vivere questa esplosione di colori che mostra Casalgrande in una luce, pressoché, inedita”

“L’esposizione odierna ci ricorda che se ci prendiamo cura del nostro ambiente con il rispetto che gli è dovuto, questo ci restituirà dei frutti bellissimi, come quelli che possiamo ammirare quest’oggi – aggiunge il Primo Cittadino -. Ma oggi, ed è ciò che anche qui a Casalgrande cerchiamo di fare quotidianamente, vogliamo mostrare l’attenzione e il rispetto dovuto al clima e ciò che questo rappresenta per noi, quindi massima attenzione a tutto ciò che serve per mantenerlo in un equilibrio il più possibile perfetto. Infine, permettetemi, un pensiero: vorrei tanto che questi fiori venissero messi in quei cannoni e in quelle armi che ancora oggi, troppo spesso, anche in luoghi vicino a noi vengono usati per uccidere innocenti e sterminare popolazioni. Anche oggi, in questa giornata bellissima, va pronunciata una parola di pace”.

Ospite, gradito perché dimostra una volta di più l’attenzione personale e dell’istituzione che rappresenta, verso tutto il mondo dell’agricoltura, l’Assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare Alessio Mammi: “Grazie per l’invito al Sindaco Daviddi e alla Pro Loco di Casalgrande nella persona del suo presidente Massimo Villano. Saluto con grande soddisfazione questa manifestazione, perché è un segno tangibile al vivaismo e quindi all’agricoltura. Un vero patrimonio e i problemi e le sfide che ha davanti, a partire da quelle climatiche, è fondamentale. Ciò che riguarda questo comparto deve interessare tutti i cittadini, perché significa cibo, gestione del territorio e un importante valore economico perché l’agricoltura dell’Emilia Romagna vale più di 7 miliardi di euro. L’agricoltura quindi, anche nelle forme che vediamo esaltate qui oggi, è un settore strategico della nostra economia. Non lo dobbiamo mai dimenticare e, fortunatamente, eventi come quello di Casalgrande sono qui a ricordarcelo”.

“L’iniziativa di oggi è stata fortemente voluta da tutto il consiglio direttivo di Pro Loco – sottolinea il Presidente Massimo Villano – e in particolare il nostro socio Massimo Mussini, che ha dfato un contributo importante a questa iniziativa, assieme a tutti i volontari. Un’edizione che abbiamo allestito anche per portare una ventata di novità nell’offerta dell’intrattenimento per la cittadinanza, con un occhio importante al tema ambientale, florovivaistico e dell’agricoltura. Grazie a tutto il popolo dell’agricoltura e del florovivaismo qui presente oggi. Senza dimenticare la dovuta attenzione a tutta la tematica della sostenibilità ambientale che anche in una giornata come questa ha uno spazio importante negli allestimenti. Quindi davvero grazie a tutti gli espositori e ai tanti cittadini che non hanno voluto mancare a questa importante prima volta”.