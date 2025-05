Oggi si celebra la Giornata internazionale dedicata ai bambini scomparsi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in memoria di Etan Patz, il bambino scomparso a New York nel maggio del 1979, all’età di 6 anni.

Ieri mattina presso il centro commerciale “La Rotonda” a Modena, la Polizia di Stato ha allestito uno stand informativo con l’obiettivo di prevenire tale preoccupante fenomeno.

Distribuiti pieghevoli informativi e segnalibri realizzati dal Servizio Centrale Anticrimine, che analizzano le fenomenologie, esplicano le strategie di prevenzione e contrasto e forniscono consigli e supporto.

È stata anche l’occasione per riprendere la campagna di prevenzione contro furti, truffe e raggiri e per promuovere “YouPol”, l’app della Polizia di Stato, scaricabile gratuitamente da dispositivi IOS e ANDROID, per denunciare anche in anonimato episodi di spaccio, bullismo e reati di violenza domestica, di cui si è vittima o testimoni.