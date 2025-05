Due appuntamenti con la grande musica al Teatro Michelangelo di Modena, due tributi firmati Stage 11, due serate da ricordare. Giovedì 29 si parte con Bowie History, venerdì 30 si continua con Sì, viaggiare Battisti la storia.

Bowie History è un evento speciale che celebra la vita e la straordinaria carriera di David Bowie, un artista poliedrico amato per la sua musica, la sua passione per l’arte e il cinema, e diventato una vera icona. Più di un semplice concerto, lo show accompagna il pubblico in un racconto coinvolgente attraverso video suggestivi e luci d’atmosfera. Rivivrete i momenti chiave del percorso artistico di Bowie, dagli inizi rivoluzionari degli anni ’70 alle sperimentazioni all’avanguardia degli anni ’80 e ’90, fino agli intensi anni finali. Lo spettacolo esplora le diverse sfumature dell’evoluzione musicale di Bowie.

Dalla potente energia di “Space Oddity” alla creatività di “Heroes”, passando per il glamour di “Let’s Dance” e l’innovazione di “Blackstar”, lo spettacolo rivela come David Bowie abbia profondamente influenzato la musica e la cultura popolare, diventando un simbolo di libertà e autenticità.

Bowie History cattura il pubblico con la sua combinazione di suoni, immagini e narrazione, creando un’atmosfera unica che lascia gli spettatori senza fiato. È un omaggio toccante a un artista straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale.

Sì, Viaggiare Battisti, la storia è uno spettacolo che ripercorre l’incredibile carriera artistica di Lucio Battisti, un vero maestro della musica italiana. Questo evento promette al pubblico un’esperienza di alta qualità artistica e tecnica, curata nei minimi dettagli.

Lucio Battisti non è stato solo un cantante, ma una figura fondamentale e rivoluzionaria per la musica italiana. Le sue melodie, nate da un talento innato e da una profonda sensibilità, hanno conquistato il cuore di milioni di ascoltatori, diventando un patrimonio culturale prezioso per il nostro Paese.

Anche Sì, Viaggiare Battisti, la storia non si limita a riproporre i grandi successi di un grande artista, ma offre un’occasione speciale e coinvolgente per esplorare la sua essenza e il suo modo di pensare. Attraverso un racconto appassionato e stimolante, lo spettacolo affronta temi profondi e universali cari all’artista, spaziando dalla ricerca del senso della vita al rapporto con la natura. Grazie a proiezioni video originali e contenuti visivi di repertorio, lo spettacolo catturerà l’attenzione del pubblico fino all’ultimo brano, offrendo una narrazione intima e coinvolgente. Immagini evocative, filmati d’epoca e documenti rari accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la vita e la carriera di Battisti. Sì, Viaggiare Battisti, la storia è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana, un’occasione unica per riscoprire le emozioni nascoste nelle canzoni di Lucio Battisti, per approfondire la sua figura e il suo pensiero e per immergersi nella sua poetica senza tempo.

Di entrambi gli spettacoli gli organizzatori sottolineano come il valore principale di questi show sia la possibilità di far conoscere le nuove generazioni musicisti che altrimenti non avrebbero modo di scoprire. Per chi invece li conosce e li ha amati, un’occasione straordinaria per rivivere emozioni e ricordi legati alla loro musica. L’invito è a partecipare a questi eventi, dove la musica diventa un ponte tra le generazioni, contribuendo a creare un legame profondo tra passato e presente e a celebrare la grande musica che ha fatto storia.

Due serate magiche dunque al teatro Michelangelo di Modena dedicate a due grandi nomi della musica.

Prevendite su Ticketone