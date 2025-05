Durante l’intero pomeriggio si sono sfidate in un quadrangolare amichevole le formazioni giovanili di Limidi Scuola Calcio, A.C. Carpi, Mantova 1911 e A.C. Reggiana 1919. Quest’ultima si è aggiudicata il primo posto del torneo.

Si è proseguito quindi, intorno alle 18.30, con la consegna delle coppe a tutte e quattro le squadre partecipanti, da parte della numerosa famiglia di Guido Sentimenti.

Presente durante il pomeriggio e anche alla premiazione finale il genero di Guido, Luca Siligardi, ex calciatore di diverse formazioni calcistiche di serie A e serie B, ora in forza alla Correggese.

Un ringraziamento finale è stato rivolto alle compagini coinvolte, agli atleti e ai loro familiari con il folto pubblico presente, al Centro Polivalente Limidi per l’organizzazione, alla famiglia di Guido che è stata presente al campo sportivo per tutta la durata della manifestazione e a GUIDO per l’impegno e l’affetto dimostrato in tutti questi anni da volontario nel Limidi Calcio.

Lauro Severi, per gli amici LALO, segretario del Limidi Calcio ricorda l’amico Guido: “Ci abbiamo tenuto a organizzare questo evento per il nostro Guido. È una persona che si è sempre spesa per gli altri, aiutando e collaborando con tutti noi del Centro Polivalente Limidi a garantire la possibilità di fare sport ai più piccoli e anche ai grandi. Lo ricorderemo sempre con grande affetto.”