Anche quest’anno è stato pubblicato il bando per la presentazione di nuove proposte progettuali, per l’anno scolastico 2025-2026, da rivolgere alle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado di Sassuolo.

Entro e non oltre le ore 13 di venerdì 20 giugno 2025 i soggetti privati (associazioni, fondazioni, cooperative, società ecc..) interessati a presentare il loro progetto potranno compilare il modulo pubblicato all’Albo pretorio e sul sito del Comune di Sassuolo (sezione: educazione-e-formazione/interventi-per-arricchimento-offerta-formativa-nelle-scuole-statali-e-paritarie). La proposta potrà essere consegnata a mano al Protocollo generale dell’Ente, via Fenuzzi 5, 41049 Sassuolo (MO) oppure inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it .

Le proposte progettuali ritenute idonee saranno inserite nell’offerta formativa per l’a.s. 2025/2026 e presentate agli istituti di ogni scuola di Sassuolo all’inizio del prossimo anno scolastico.