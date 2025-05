Resta al centro del dibattito, per le aziende del distretto ceramico, il tema del caro-energia. E ieri, in visita a Confindustria Ceramica, c’erano gli europarlamentari Stefano Bonaccini e Giorgio Gori che hanno incontrato gli imprenditori del settore.

Tra loro, nella veste di vicepresidente di Confindustria Ceramica e di Presidente della Federazione Europea della Ceramica, anche il Presidente di Italcer Graziano Verdi che, a margine del briefing, ha ribadito come le politiche europee in tema di Green Deal stiano penalizzando il made in italy mettendone a rischio la competitività.

Sotto la lente di ingrandimento del ‘tavolo’ il caro-gas, il sistema ETS e quei dazi in ordine ai quali la preoccupazione c’è, ed è forte, «anche se il tema centrale – si è detto – è il costo dell’energia, che per le ceramiche italiane non è più sostenibile».