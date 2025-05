Un uomo, italiano di 59 anni, è stato trovato morto in casa dalla compagna in via Zanolini a Bologna zona San Vitale. Il corpo presentava ferite al capo ed era riverso sul pavimento dell’ingresso, in una pozza di sangue. A dare l’allarme la donna, convivente, stamane al risveglio. I due che vivevano in via Zanolini da alcuni anni, gestiscono un negozio in centro storico. Dalle prime informazioni dalla casa non mancherebbe nulla di rilevante, sono stati trovati telefono e portafogli.