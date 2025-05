Questa mattina riapre ai pedoni la passerella a scavalco di viale Sandro Pertini, che collega via Giuseppe Saragat a via Pietro Nenni.

I lavori per il ripristino della passerella erano stati avviati alla fine di settembre 2024, con l’iniziale obiettivo di risanare le scalinate. Nel corso dell’intervento sono state però riscontrate debolezze strutturali non previste in origine.

Per poter localizzare con esattezza le parti degradate della struttura su cui intervenire sono state eseguite prove di laboratorio, con successiva demolizione e ricostruzione delle parti compromesse in modo significativo, in quanto vecchie o logorate da agenti atmosferici.

Per questo motivo è stato necessario effettuare lavori più complessi rispetto all’ipotesi iniziale e, a completamento dell’intervento, si sono applicati protettivo e verniciatura, non solo sui gradini, ma anche su pile, trave metallica di spina al ponte e la soletta di impalcato.