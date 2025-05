I Carabinieri della Stazione di Bentivoglio, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Molinella, hanno arresto i presunti responsabili di un furto aggravato ai danni di una multinazionale specializzata nella logistica che li aveva assunti come dipendenti in un’area dell’Interporto di Bentivoglio.

L’arresto è stato eseguito durante un’indagine dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e scaturita dalla denuncia che i responsabili della società avevano sporto, per il furto di alcuni prodotti cosmetici che erano stati presi in carico nel magazzino di Bentivoglio. I sospetti dei Carabinieri sono stati indirizzati verso alcuni dipendenti che avevano la disponibilità di entrare in contatto con la merce, asportarla e nasconderla nei veicoli privati che utilizzavano per recarsi al lavoro. Le ipotesi dei Carabinieri sono state confermate dal ritrovamento di un ingente quantitativo di refurtiva del valore di circa 150.000 euro, recuperata durante le perquisizioni veicolari e domiciliari, a carico di sei dipendenti, quasi tutti incensurati, di cui quattro donne e due uomini, di età compresa tra i 24 e i 50 anni.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i presunti responsabili arrestati dai Carabinieri sono stati tradotti agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.