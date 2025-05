Da oggi, 30 Maggio 2025, è completamente aperta al traffico la nuova rotatoria realizzata all’intersezione tra la Via Emilia, Viale Roma, Via Cova e Via Repubblica. Si tratta di un intervento atteso e complesso, pensato per migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluido il transito in uno dei punti più trafficati del territorio comunale, che giunge a compimento dopo circa otto mesi di lavori complessivi, articolati in più fasi per ridurre al minimo l’impatto sulla rete viaria.

I lavori hanno preso il via a metà settembre 2024, preceduti dalla realizzazione, nel luglio 2024, del nuovo braccetto di collegamento tra Imola e il casello autostradale A14, fondamentale per predisporre l’assetto della futura rotatoria.

Il cantiere ha seguito una pianificazione modulare, finalizzata a garantire la continuità del traffico e a minimizzare i disagi per cittadini, pendolari e attività commerciali, con una interruzione temporanea della durata di circa un mese, per un intervento coordinato di HERA nella zona di via Roma – via Mazzini,.

Parallelamente alla realizzazione della rotatoria, il Comune ha investito ulteriori risorse in opere complementari, per un importo complessivo di circa 150.000 euro oltre IVA, per garantire la piena funzionalità del nuovo assetto viario, comprendenti l’asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale in via Emilia e via Repubblica, nel tratto compreso tra la rotonda MD e l’intersezione con via Gramsci.

Nelle prossime settimane sono previste ulteriori opere di completamento, anch’esse finanziate direttamente dal Comune, per un valore stimato tra 150.000 e 160.000 euro oltre IVA. Tali interventi includeranno:

L’ installazione di un cordolo spartitraffico sulla via Emilia , nel tratto compreso tra la rotonda MD e la nuova rotatoria.

sulla , nel tratto compreso tra la rotonda MD e la nuova rotatoria. La sistemazione dell’area antistante Via Emilia 51.

«Ringrazio innanzitutto i cittadini e gli operatori commerciali per la pazienza dimostrata a fronte dei disagi di questi mesi.

Il completamento della rotatoria – spiega il Vicesindaco Giacomo Fantazzini – rappresenta il primo passo di un percorso articolato di messa in sicurezza e revisione complessiva del sistema viario cittadino, che nei prossimi mesi comprenderà ulteriori opere particolarmente attese dalla cittadinanza, quali, nell’ordine, l’installazione di un cordolo divisorio tra la rotatoria MD e quella appena completata, la realizzazione della nuova rotatoria nei pressi dell’intersezione tra via Cova e via Gioia, il nuovo collegamento viario tra via Cova e la stazione ferroviaria e la costruzione della rotatoria nei pressi del casello autostradale.

Si tratta di interventi in parte già in corso e in parte di prossima realizzazione, sui quali provvederemo ad aggiornare la cittadinanza nelle prossime settimane».