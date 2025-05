Nella seduta del 29 maggio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato alcuni importanti ordini del giorno.

“Un ordine del giorno che ci sta a cuore riguarda l’approvazione di un Regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani tramite patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione. L’iniziativa si fonda sul principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale e mira a favorire la cittadinanza attiva, valorizzare il capitale sociale e rigenerare spazi e beni comuni in modo partecipato.

Il secondo ordine del giorno guarda invece all’importante appuntamento per il nostro distretto del CERSAIE 2025. Per far fronte all’intenso traffico previsto e ridurre l’impatto ambientale, il Consiglio ha impegnato il Sindaco e la Giunta a promuovere l’attivazione di treni charter diretti da Sassuolo, Modena e Reggio Emilia verso la stazione di Bologna Fiere, coinvolgendo gli enti e gli attori interessati. Una soluzione più ecologica al servizio dei visitatori e degli operatori del settore fieristico.

Il terzo ordine del giorno approvato all’unanimità punta a verificare la fattibilità dell’attivazione di un collegamento ferroviario straordinario tra Sassuolo e Reggio Emilia in occasione delle partite del Sassuolo Calcio. Il servizio permetterebbe ai tifosi neroverdi di partecipare alle partite casalinghe del Sassuolo, incentivando il trasporto pubblico, riducendo l’impatto ambientale e dando l’opportunità ai cittadini non automuniti di raggiungere lo stadio.

È stato infine approvato all’unanimità l’ordine del giorno per reperire i fondi e creare un cimitero per animali d’affezione. In questo modo si potrà dedicare un luogo a tutti quegli animali che diventano veri membri della famiglia, dove le persone potranno salutare i loro amici con la dignità che meritano.

È doveroso sottolineare il disappunto per il rifiuto dell’emendamento di maggioranza all’ordine del giorno della Lega relativo al reperimento di fondi per l’acquisto di dispositivi Taser a favore della Polizia Locale. L’emendamento inseriva i Taser in un quadro più ampio di valutazione dei dispositivi di sicurezza per gli agenti, proponendo, inoltre, l’avvio di un tavolo di confronto tra Amministrazione Comunale, Comando di Polizia e Prefettura, con l’obiettivo di analizzare le reali necessità della Polizia Locale, individuare gli strumenti più efficaci e sicuri attualmente disponibili e valutare le soluzioni attivabili sul territorio di Sassuolo. Un approccio rigoroso e serio, partendo dai bisogni degli agenti stessi.

Il nostro percorso continua, sempre all’ascolto dei cittadini e di tutta la nostra comunità”.

(Gabriele Bedini e Claudio Casolari – Consiglieri City Lab)