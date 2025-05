“La testimonianza di come la passione, il lavoro, la competenza abbiano un ruolo importante nella nostra società e Federica Minozzi le incarna tutte quante”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini si complimenta con Federica Minozzi, Amministratore Delegato di Iris Ceramica Group che, oggi, ha ricevuto dal Presidente della Repubblica l’onorificenza di “Cavaliere del Lavoro”.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

I requisiti necessari per essere insigniti dell’onorificenza sono l’aver operato nel proprio settore in via continuativa e per almeno vent’anni con autonoma responsabilità, e l’aver contribuito in modo rilevante, attraverso lo sviluppo d’impresa, alla crescita economica e sociale e all’innovazione. Particolare attenzione è posta ai valori che sono alla base dell’onorificenza: la specchiata condotta morale e civile, nel rispetto dei principi etici e della sostenibilità sociale ambientale e di buona governance.

“Un riconoscimento che premia quell’abnegazione al lavoro, quella capacità di innovare nel solco della tradizione che ha fatto di Federica e di Iris un esempio in tutta Italia. A Federica Minozzi – conclude il Sindaco – le più sincere congratulazioni a nome mio, della Giunta e dell’intera città di Sassuolo”