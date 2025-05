Con un’interrogazione presentata dal Gruppo Consigliare di Fratelli d’Italia, nel consiglio Comunale del 29 maggio si è discusso delle problematiche di viabilità, sosta e degrado urbano nel quartiere San Lorenzo.

“Nel quartiere San Lorenzo – si legge nell’interrogazione – si segnalano disagi legati alla viabilità e al decoro urbano; in particolare, nella parte alta di V.le S.. Lorenzo, in prossimità dell’intersezione con Via Radici in Piano, si verificano frequentemente interruzioni e rallentamenti del traffico a causa della sosta irregolare di furgoni per operazioni di carico e scarico davanti a un minimarket al civico 12; tali mezzi, spesso fermi in doppia fila o comunque fuori dagli stalli, occupano una delle due corsie di marcia, causando intasamenti e potenzi ali situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni; nello stesso quartiere, in Via Leonardo da Vinci nr. 46, è presente un’area privata precedentemente utilizzata come parcheggio di una discoteca, attualmente in stato di abbandono e utilizzata abusivamente come discarica generando un forte senso di degrado e preoccupazione tra i cittadini. Si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere: se l’Amministrazione sia a conoscenza della situazione sopra descritta e quali iniziative intenda intraprendere per risolvere i problemi segnalati. Se siano stati effettuati controlli sulla regolarità della sosta davanti al minimarket e sulla conformità degli stali presenti, considerata l’assenza di un marciapiede adeguato. Se sia possibile verificare lo stato dell’area privata ex parcheggio della discoteca, valutarne la gestione attuale e adottare eventuali misure per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza. Se l’Amministrazione sia disponibile a calendarizzare un incontro pubblico con i residenti del quartiere San Lorenzo per raccogliere direttamente segnalazioni e proposte. Se si intenda intensificare i controlli della Polizia Municipale nell’area interessata, con particolare riferimento a viabilità, sosta e situazioni di degrado”.

Ha risposto il Sindaco Matteo Mesini.

“Siamo pienamente al corrente della situazione problematica del quartiere e si è intervenuti prontamente a seguito delle segnalazioni con una intensificazione dei controlli nella zona grazie alla collaborazione attiva della Polizia Locale. Di seguito sono riportate tutte le azioni messe in campo in questi mesi. Si riporta di seguito il rendiconto predisposto dalla Polizia Locale appositamente per questa interrogazione: Controlli alla sosta: sono stati effettuati 75 controlli nella zona di via San Lorenzo, fronte negozio etnico, da gennaio alla data odierna. Sono state elevate 41 sanzioni. Controlli commerciali e igienico-sanitari: eseguiti controlli all’interno dei locali della zona, senza rilevare irregolarità o motivi per sanzioni. Controlli nel parco: effettuati 37 controlli appiedati presso il parco di via San Lorenzo da gennaio alla data attuale. Con l’arrivo della stagione primaverile-estiva, tali controlli verranno intensificati in funzione del maggiore afflusso di persone. La Polizia Locale segue da anni la situazione relativa ai due lotti ex Oasis, cercando di interagire prima con il curatore fallimentare e successivamente con il legale rappresentante della società, subentrato dopo le aste andate deserte. A seguito delle numerose segnalazioni per la vegetazione incolta e il rischio igienico-sanitario dovuto alla presenza di ratti, si è riusciti – con non poche difficoltà – a ottenere un intervento di pulizia dell’area nel marzo 2025. Per quanto riguarda le alberature ritenute potenzialmente pericolose, la proprietà è stata informata delle responsabilità civili che deriverebbero da eventuali danni a persone o cose. L’Amministrazione comunale sta organizzando una serie di incontri pubblici nei quartieri, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni, ascoltare le criticità emerse e illustrare i progetti previsti per ciascuna area della città. Gli incontri sono calendarizzati per i mesi di Giugno, Luglio e le prime settimane di Settembre. Siamo disponibili a programmare anche un incontro specifico nel quartiere San Lorenzo, dove si approfondiranno direttamente con i residenti le problematiche segnalate. La Polizia di Prossimità effettua quotidianamente sopralluoghi nella zona (in orario mattutino o pomeridiano) e mantiene un contatto diretto con i due referenti del Controllo del Vicinato del quartiere. Inoltre, le pattuglie esterne proseguono nei normali passaggi e controlli su tutto il territorio comunale, compatibilmente con eventuali emergenze in corso”.