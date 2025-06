Due arresti effettuati in poco meno di 24 ore dalla Polizia di Stato di Bologna, nello specifico da personale della Polizia Stradale impegnato quotidianamente nell’attento presidio delle arterie stradali e autostradali bolognesi su input del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia Romagna.

Proprio nell’ambito di tale monitoraggio, venerdì 30 maggio, in A13, una pattuglia della Sottosezione Stradale di Altedo ha intercettato, altezza dell’omonimo casello, una berlina che sfrecciava all’impazzata guidata da una donna straniera di 30 anni. Dopo aver fermato l’auto i poliziotti hanno subito individuato in un borsone contenuto nel bagagliaio ben 150 involucri di cellophane con all’interno marijuana destinata allo spaccio, per un peso lordo complessivo di 14 chili, che una volta immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare oltre 50.000 euro. Per la donna, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Bologna, è immediatamente scattato l’arresto per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Poco dopo, una pattuglia della Sottosezione di Pian del Voglio ha identificato e tratto in arresto un cittadino brasiliano, naturalizzato italiano, perché ricercato in ambito internazionale su richiesta della Autorità Giudiziaria del Brasile.

Gli Agenti di pattugliamento sull’autostrada A/1 tra Barberino di Mugello (Firenze) e Sasso Marconi (Bologna) hanno notato un autoarticolato che aveva una parte del telone del semirimorchio aperta. Dopo averlo fermato in sicurezza hanno proceduto al controllo del veicolo e del conducente presso il casello autostradale di Firenzuola. In quel momento subito è scattato un alert sui dispositivi di controllo dei poliziotti in quanto l’uomo, un cinquantenne da tempo residente in Italia tanto da averne conseguito la cittadinanza, è risultato ricercato per scontare una condanna a 6 anni di carcere, comminata dai giudici brasiliani per aver aggredito un automobilista con un martello, ferito gravemente e rimasto cieco da un occhio a causa delle lesioni inferte. Al termine degli atti del caso, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione della Corte d’Appello di Firenze, che ne ha disposto l’associazione presso la Casa Circondariale “Sollicciano” del capoluogo toscano.

Si precisa che quelle finora formulate nei confronti dei soggetti arrestati sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che i procedimenti sono in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.