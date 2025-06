Si è chiuso ieri con grande successo e partecipazione il Mercato Europeo di Confcommercio Modena, che per tre giorni ha animato il centro storico trasformandolo in una vetrina internazionale di sapori, profumi e tradizioni.

Oltre cento operatori provenienti da più di 30 Paesi europei, extraeuropei e da numerose regioni italiane hanno attirato migliaia di visitatori lungo via Emilia con street food, specialità gastronomiche e prodotti artigianali.

L’iniziativa ha permesso a cittadini e turisti di fare il “giro del mondo” tra le eccellenze culinarie e artigianali di tutti i paesi: dai tipici canederli del Trentino Alto Adige alla Paella spagnola, con un “pit-stop” in Germania per assaggiare la birra cruda e i wurstel con crauti, in Belgio per gustare i coccoretti o in Olanda per assaporare i Poffers.

Accanto all’offerta gastronomica, anche un’ampia selezione di prodotti artigianali: ceramiche, bigiotteria, tessuti stampati, oli ed essenze dalla Francia, abbigliamento tecnico.

«Il centro storico è stato gremito fin dalla prima giornata», afferma Leone «a conferma che il Mercato Europeo è una preziosa occasione capace di unire promozione economica, valorizzazione del centro storico e attrattività turistica».