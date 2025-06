Invimit SGR S.p.A., società detenuta interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sul sito aziendale l’offerta pervenuta da parte di due realtà attive a livello nazionale nella rigenerazione urbana per la locazione del complesso immobiliare “Ex Ospedale degli Esposti o Bastardini” a Bologna, di proprietà del Fondo I3 Valore Italia gestito dalla SGR.

L’Ex Ospedale dei Bastardini è un complesso storico di circa 13.000 mq situato in via D’Azeglio, nel cuore del centro storico di Bologna, dal forte valore identitario per la città, con un passato legato all’assistenza infantile e oggi in disuso.

Il contratto di locazione avrà una durata di 4+4 anni, con ristrutturazione a cura e carico del conduttore.

L’immobile era stato inserito dalla SGR tra quelli selezionati su tutto il territorio nazionale per la missione REgenera, l’iniziativa di Invimit SGR che punta a favorire partnership pubblico-private per la riqualificazione del patrimonio statale, con ricadute positive sia per il territorio che per i conti pubblici.

A seguito dell’iter di aggiudicazione del complesso, che avrà termine entro 30 giorni a partire da oggi per dare la possibilità ad altri proponenti di presentare eventuali offerte migliorative, si terrà una conferenza stampa alla presenza di tutti i soggetti coinvolti per la presentazione del progetto aggiudicatario.

Così Stefano Scalera, Amministratore Delegato di Invimit SGR, si esprime sulle prospettive del complesso: “Siamo soddisfatti di poter dar seguito alla missione che ci era stata affidata di restituire alla città un complesso dall’alto valore simbolico e concreto come l’ex Ospedale dei Bastardini. Proprio in virtù di questo valore, prenderemo in considerazione soltanto progetti con caratteristiche da noi giudicate valide per lo sviluppo dell’asset, in stretto rapporto con l’Amministrazione di Bologna, e che pertanto non abbiano intenti meramente speculativi.

L’ipotesi progettuale deve consistere in una riattivazione dell’immobile in grado di generare valore culturale, sociale e immobiliare, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico di Invimit SGR”.

Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, si esprime sulle prospettive dell’ospedale dei Bastardini: “Uno spazio di grande valore nel cuore della città, che sarà restituito ai bolognesi. La rigenerazione dell’Ex Ospedale dei Bastardini non riguarderà solo la struttura, ma anche la sua vocazione, che sarà quella di un nuovo polo culturale e artistico. Restituire spazi ai cittadini e creare opportunità di incontro e condivisione è una delle missioni principali del nostro mandato. Ringrazio Invimit per l’impegno su questo spazio e per aver creduto nel potenziale di questo straordinario edificio, che tornerà a vivere nel cuore del nostro centro storico. Ringrazio, inoltre, l’assessore Raffaele Laudani per aver seguito e promosso questo progetto.”