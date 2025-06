Festa di fine anno in grande stile per la società granata, che, a fine maggio, ha organizzato, presso la piscina di casa, in via Melato, un pomeriggio ricchissimo di attività coinvolgendo tutti i suoi tesserati, dai più piccoli agli agonisti. L’evento “Reggiana Nuoto in festa” si è aperto, alle 16,30, con l’esibizione delle giovani atlete del nuoto sincronizzato, accompagnate dalle parole e dai racconti dei bambini della scuola nuoto. A seguire, alle 18, è stato poi organizzato lo ‘staffettone’, che questa volta ha visto gli atleti del nuoto agonistico partecipare non divisi per categoria, come di consueto, ma mescolati insieme in gruppi misti. Infine, alle 18,30, si sono esibiti gli allievi della pallanuoto.

Per tutta la giornata, inoltre, nel prato della piscina, sono state organizzate attività ludiche e sportive per i bambini e le bambine della scuola nuoto. Erano presenti anche i truck food delle aziende agricole “Il Girasole” e “La Cà in campagna”, con la possibilità di prendere un aperitivo o cenare in loco, accompagnati dal sottofondo musical del dj set.

“Grazie a tutti i nostri soci – afferma Mila Sabattini, presidente della società granata -, ai nostri bimbi, agli agonisti, agli adulti e agli istruttori che hanno partecipato a ‘Reggiana Nuoto in festa’, rendendo possibile questa splendida giornata. Grazie a questa meravigliosa famiglia”.

Sempre a fine maggio, dal 23 al 25, allo “Stadio del Nuoto” di Riccione si sono disputati i “Campionati Italiani Assoluti di Nuoto per Salvamento”. La gara è servita a delineare le formazioni per la Nazionale Youth e la Nazionale Assoluta per gli Europei che si terranno n Polonia dal 24 agosto al primo settembre. Per Reggiana Nuoto sono scesi in acqua: Asia Bertolini, Emma Daniello, Sara Torri, Lia Gambetti, Camilla Caffarri, Filippo Costi, Mattia Gambetti, Simone Mongelluzzo, Loris Prokofjevs e Nicoló Bedeschi.

“Ottime prestazioni per i nostri atleti che migliorano i loro tempi di ingresso e salgono di posizione nella classifica italiana delle società sportive – affermano soddisfatti i tecnici Emanuele Copparosa e Iarno Maramotti -. Menzione d’onore ad Asia Bertolini e Lia Gambetti, che sfiorano il podio per soli 3 centesimi nella staffetta ‘Line Throw’”.

Seconda apparizione in mare, poi, per il settore salvamento di Reggiana Nuoto, in occasione del “Campionato Italiano Assoluto Surflifesaving”, sulla spiaggia di Riccione nelle giornate del 26 e 27 maggio. I ragazzi granata si sono cimentati nelle prove del frangente, bandierine, sprint e staffetta a torpedo, portando a casa buoni risultati e un grande bagaglio di esperienze per il futuro.

Da segnalare in particolare: finale B staffetta 4x90m sprint, composta da Emma Daniello, Lia Gambetti, Francesca Corciolani e Marika Baldini; finale B staffetta torpedo maschile, composta da Nicoló Bedeschi, Simone Mongelluzzo, Loris Prokofjevs e Mattia Gambetti; finale B staffetta torpedo femminile, composta da Lia Gambetti, Camilla Caffarri, Asia Bertolini ed Emma Daniello; finale gara nel frangente femminile per Matilda Foscato e Asia Bertolini; semifinale di bandierine per Francesca Corciolani.

Per i tecnici Copparosa e Maramotti si è trattato di: “un’ottima occasione per cimentarsi in gare ancora ‘nuove’ e fare esperienza in vista dei ‘Campionati Italiani di Categoria’ a settembre”.