Prende il via l’intenso e coinvolgente programma dell’Estate Castellana, con decine di eventi di enogastronomia, teatro, musica, sport e molto altro ancora, organizzati da Amministrazione comunale e Pro Loco di Castel San Pietro Terme, con la collaborazione di tante altre realtà e associazioni del territorio.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa questa mattina, giovedì 5 giugno, con la partecipazione della sindaca Francesca Marchetti, dell’assessore alla Cultura Claudio Carboni, della responsabile dell’Ufficio Turismo e Cultura Rita Lugaresi e di Francesco Del Grande dell’Associazione Turistica Pro Loco.

”È con grande gioia ed entusiasmo che apriamo uno dei periodi più attesi e amati dell’anno – afferma la sindaca Francesca Marchetti -, un momento in cui la nostra comunità si ritrova, si anima e si racconta attraverso la cultura, lo spettacolo e il desiderio di stare insieme. L’estate rappresenta per noi non solo un periodo di svago, ma un tempo prezioso in cui la comunità si ritrova, riscopre i propri spazi e li vive in modo nuovo, condividendo emozioni, tradizioni e bellezza.

Quest’anno, in particolare, siamo orgogliosi di mostrare tutte le potenzialità di uno dei luoghi più simbolici del nostro territorio: l’Arena, il nostro grande teatro all’aperto, che dopo l’importante intervento di restauro del 2024, torna a essere scenario privilegiato di una programmazione artistica di altissimo livello. La nuova stagione estiva si offre alla città con 15 spettacoli tra musica e teatro ma non solo: l’Arena ospiterà presto anche tante serate di cinema all’aperto, per ampliare ancora di più l’offerta culturale e rendere questo spazio un vero punto di riferimento per l’estate cittadina.”

Accanto al cartellone dell’Arena, in avvio dal 23 Giugno (informazioni e prenotazioni nel sito del Comune), il programma si diffonde abbracciando l’intero territorio comunale, dando voce alle sue tante identità. Le frazioni non sono semplici cornici degli eventi, ma ne sono protagoniste: ognuna sarà teatro di iniziative pensate per valorizzarne la storia, le tradizioni, le persone. È proprio questa dimensione diffusa e partecipata a rendere il cartellone estivo così speciale: grazie al lavoro dell’Ufficio Turismo del Comune, alla collaborazione con Pro Loco, alle associazioni, ai commercianti, ai volontari e a tutte le realtà locali che ogni giorno si impegnano per rendere Castel San Pietro viva, attrattiva e accogliente.

“Il programma del l’Estate Castellana vuole animare la città con linguaggi diversi per coinvolgere pubblici di tutte le età.” Aggiunge l’Assessore Claudio Carboni “Tra questi, lo Street Food, in programma dal 13 al 15 giugno, sarà un evento arricchito da nuove collaborazioni, non solo con il teatro di strada più grande d’Europa, ma con il coinvolgimento delle associazioni locali, in particolare le scuole di ballo, che riporteranno lo spettacolo nel cuore del centro storico. Al centro della scena poi le eccellenze gastronomiche del nostro territorio, anche grazie al contributo dell’Osservatorio del Miele, che propone degustazioni, conversazioni e momenti musicali sul tema. Proprio la musica sarà un altro potente filo conduttore dell’Estate Castellana 2025, il linguaggio che unisce generazioni, luoghi ed esperienze. Dalla grande programmazione dell’Arena, agli appuntamenti pensati per i più giovani, fino a eventi di grande fascino come il Festival Maratona d’Estate in Lirica e In mezzo scorre il fiume, ogni proposta sarà occasione per vivere la città attraverso il suono, la voce, l’incontro”.

Da non perdere la spettacolare Notte Celeste delle Terme, che quest’anno si terrà il 28 giugno, e le tante le attività che animeranno le frazioni: il Solstizio d’estate a Montecalderaro (18 giugno), Osteria sul Lago in Festa (19 e 20 luglio) e Varignana di Notte (25, 26 agosto).

Il panorama musicale sarà arricchito dalla Maratona d’Estate in Lirica al Convento dei Frati Cappuccini (26, 27, 28 giugno), il Ganesh Music Contest (5, 12, 19 giugno), l’Indigest Festival, manifestazione di musica indipendente organizzata al Parco Casatorre da Uroboro (3, 4, 5 luglio), i concerti di ERF Summer “Classico è contemporaneo” (che oltre ai due concerti all’Arena di Raphael Gualazzi del 16 luglio e Nicola Piovani il 27 agosto, propone tre concerti alle Terme il 22, 29 luglio e 21 agosto, e uno nel giardino del Convento dei Cappuccini il 5 agosto); il Festival In mezzo scorre il fiume, percorsi fra musica e natura (18, 27 luglio, 9 agosto); il Festival del Folklore (28 luglio), la rassegna “I Suoni degli Angeli” al Giardino degli Angeli (con tre date in agosto, di cui due di musica: il 6 con Annalisa Minetti, l’8 con Luca Barbarossa, e una di teatro comico l’11 agosto con Alexandra Filotei) e anche Cinema in Tour (proiezioni 30 luglio, 25 agosto, 2, 3, 8 settembre).

Anche quest’estate tornano appuntamenti molto attesi come le Tombole sotto le stelle promosse dall’Avis (in programma il 10, 17, 24 giugno e il 1, 8, 15, 22, 29 luglio) e le serate danzanti della Balera sotto le stelle, a cura di Auser e dei Centri sociali Scardovi e Bertella (29 giugno, 6, 14, 21, 28 luglio e 4 agosto).

Accanto a questi momenti di socialità e tradizione, non mancherà lo sport, con un ruolo centrale riservato alla Carrera, simbolo della nostra identità cittadina.

Le prove ufficiali prenderanno il via il 2 luglio e proseguiranno il 9, 13, 16, 23, 27, 30 luglio e il 31 agosto. Le prime due date vedranno una novità: negozi aperti fino alle 23 per una speciale combinazione di Shopping e Carrera, per vivere insieme il centro storico in un’atmosfera di festa, tra animazioni musicali, adrenalina e vetrine illuminate.