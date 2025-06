Venerdì 6 giugno, alle ore 20:30, presso la Sala Gabriella degli Esposti della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia, si terrà la presentazione del libro “Donne e Antimafia. Dieci coraggiose protagoniste della lotta contro la mafia”, una graphic novel curata da Valeria Scafetta, in collaborazione con Giulia Migneco e illustrata da Alma Velletri.

Promosso dal Comune di Castelfranco Emilia, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’associazione Avviso Pubblico, l’incontro offrirà l’occasione di conoscere dieci storie esemplari di donne impegnate quotidianamente nella difesa dei diritti e nella promozione della cultura della legalità. Donne che operano in ambiti cruciali come la politica, la magistratura, le forze dell’ordine, il mondo della scuola, l’impresa, il sindacato, il giornalismo e l’università. Nel corso della serata, l’autrice Valeria Scafetta interverrà in collegamento streaming e dialogherà con Tiziana Ronzio, testimone diretta di una delle storie raccontate, in un confronto moderato dal giornalista e autore radiofonico Federico Lacche. Il volume, edito da Beccogiallo e promosso da Avviso Pubblico, intende valorizzare l’impegno di tante donne che, con coraggio e determinazione, contrastano la cultura mafiosa, promuovendo un’idea di giustizia fondata su responsabilità, memoria e partecipazione.

«Un racconto di resistenza civile declinato al femminile. Un’opera importante – commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – perché mette in luce figure spesso invisibili, ma decisive. Donne che lottano ogni giorno con strumenti diversi ma con un unico obiettivo: costruire una società più giusta e libera dalla mafia. La loro voce è un esempio potente di coraggio e consapevolezza, un’eredità preziosa per le nuove generazioni».