A Maranello arriva il “Motor Fantafest”: sabato 7 giugno in Piazza Libertà e Via Stradi una giornata dedicata al mondo del fantastico, con le auto del cinema e dei comics, fumettisti, giochi da tavolo, concerti, cosplay, spettacoli, street food e games, proposto dal Consorzio Maranello Terra del Mito in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Durante la giornata, nell’ambito del Motor Valley Fest, in mostra le Ferrari del cinema e le auto più iconiche dei film e dei comics: Ferrari Testarossa di Miami Vice, Ferrari 308 GTS di Magnum P.I., Ferrari Mondial T di Profumo di donna e inoltre ECTO-1 di Ghostbusters Legacy, DeLorean di Ritorno al Futuro, Generale Lee di Hazzard, Kitt di Supercar, Batmobile, Dune Buggy di Altrimenti ci Arrabbiamo, Jaguar E-Type di Diabolik, Fiat 500 gialla di Lupin, Autobianchi Bianchina di Fantozzi, Il Maggiolino Herbie. Il programma propone poi tante attività per tutti, come Play on Tour, fumetti e fumettisti, giochi di motori in corsa con la realtà virtuale, Cosplay, live show con ?Dune Buggy Band (Bud Spencer & Terence Hill Tribute) e Michele Vinci e gli Autotunes, area giochi e esposizioni, retrograme, la pista per Slot cars più lunga d’Italia, Fantamaranellobrick, area food. Per il mondo dei fumetti, a cura del Festival del Fumetto e dell’Immagine Betty B., alle ore 10,30: “Brina – L’alba all’orizzonte” presentazione con laboratorio a cura dell’autore Christian Cornia, per bambini e ragazzi; alle 11,40 “Da Cattivik a Topolino” con Massimo Bonfatti, storia di un’avventura nel fumetto, con la complicità di “Clod”, alle 16 “Tutto fumetto e niente Arrosto… sono vegetariano!” 1 storia, 100 storie raccontate e disegnate da “Clod” con la complicità di “Bonfa”; alle 18 “50 anni con Lupo Alberto,” un incontro esclusivo con Silver, uno dei più importanti autori del fumetto italiano, celebre per aver creato Lupo Alberto, personaggio iconico che ha conquistato il cuore di milioni di lettori. Durante l’evento, Silver condividerà il suo percorso artistico e professionale, raccontando il mondo della sua creatività e la sua visione unica del fumetto. Fino alle ore 20.00 Artist Alley Artisti professionisti dell’immagine, affermati ed esordienti: fumettisti, illustratori, vignettisti, mostrano le loro opere e disegnano in pubblico, e angolo caricatura. Protagonisti della festa anche i cosplay con il concerto le più belle sigle dei cartoni animati, contest, parata e premiazioni. In serata i concerti della Dune Buggy Band ! Bud Spencer & Terence Hill Live Tribute band e di Michele Vinci e gli Autotunes. Poi ancora giochi ed esposizioni con Play o Tour e i giochi per famiglie, area retrogame, la pista di Slot Cars telecomandate 1/32 più lunga d’Italia, giochi con la realtà virtuale, Fantamaranellobrick con opere realizzate con i celebri mattoncini colorati, Gumdam Workshop di modellismo gratuito dedicato ai bambini, area food con varie proposte tra cui i “fagioli alla Trinità” e truck food.