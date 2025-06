Al fresco della Riserva naturale delle Salse di Nirano, a Fiorano Modenese, nel fine settimana sarà possibile scoprire le bellezze del territorio fioranese, delle zone umide dell’area naturalistica e imparare a distillare la profumata lavanda, con tre attività gratuite, aperte a tutti, in programma tra sabato e domenica.

Sabato 7 giugno 2025 dalle 16.30 è possibile partecipare ad una camminata sulle colline fioranesi con CAI Sassuolo, in occasione della Giornata nazionale dei sentieri, con visita e partenza dal Castello di Spezzano, salita a Torre Oche, arrivo ai vulcani di fango su inesplorate vie d’acqua. Il ritorno al Castello è previsto per le ore 20 e la camminata si concluderà con un piccolo rinfresco nella sua splendida corte. Età consigliata dai 6 anni. E’ gradita la prenotazione ai numeri 0522 343238, 342 8677118.

Al Castello, come ogni fine settimana, sabato e domenica sarà possibile visitare le sale affrescate, le sezioni del Museo della ceramica e anche la mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto” che, visto l’interesse suscitato, il Comune ha deciso di prorogare fino a domenica 28 settembre 2025.

Domenica 8 giugno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, presso il Museo naturalistico Ca’ Tassi, gli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese (Gefi) accompagnano i presenti alla scoperta della profumata lavanda, pianta officinale dalle mille proprietà, scoprendone gli utilizzi da fresca e in olii essenziali.

Sempre in Riserva, dalle ore 16, con partenza dal parcheggio del Pioppo, è in programma una facile passeggiata adatta a tutti lungo uno dei sentieri più suggestivi e meno battuti della Riserva Naturale: il Sentiero dei Tritoni. Dal fondovalle del Rio delle Salse/Rio Serra fino ai laghetti artificiali, alla scoperta delle zone umide e delle loro peculiarità naturalistiche. Non è richiesta prenotazione.