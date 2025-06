Domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 i cittadini formiginesi saranno chiamati alle urne per esprimersi su cinque Referendum abrogativi in materia di lavoro e cittadinanza. Perché ciascun referendum sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum: dovrà votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In caso contrario, le norme oggetto dei quesiti referendari resteranno in vigore.

Come di consueto, il Comune di Formigine, in collaborazione con l’associazione AVAP Formigine, organizza un servizio gratuito di trasporto ai seggi dedicato alle persone con gravi difficoltà di deambulazione. Il trasporto sarà effettuato con mezzi attrezzati, da casa al seggio elettorale e ritorno. Per prenotare è necessario contattare direttamente AVAP Formigine al numero 059 571409, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.

Per facilitare l’accesso al voto, l’Ufficio Elettorale effettuerà aperture straordinarie per il solo rilascio delle tessere elettorali, senza necessità di appuntamento. Lo sportello sarà aperto domani (venerdì 6 giugno) dalle 8 alle 18, sabato 7 giugno dalle 8 alle 18, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Elettorale al numero 059 416235 o consultare il sito istituzionale del Comune di Formigine.