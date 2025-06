L’8 e il 9 giugno si vota per cinque referendum abrogativi. Nel Comune di Bologna gli aventi diritto sono 296.877, di cui 139.650 maschi e 157.227 femmine. Negli aventi diritto al voto sono già compresi i fuorisede che sono pari a 7.448 di cui 2.194 hanno fatto richiesta per motivi di lavoro, 5.237 per studio e 17 per cure mediche.

Saranno allestiti 445 seggi ordinari, 300 seggi estero e 9 seggi speciali.

Dati affluenza e voti scrutinati

Il Comune di Bologna attiverà, come di consueto, uno spazio web sulla homepage della Rete Civica.

Il Comune di Bologna diffonderà i dati relativi all’affluenza delle ore 12, 19 e 23 di domenica 8 giugno e delle ore 15 di lunedì 9 giugno e progressivamente i risultati dello scrutinio su questa piattaforma in continuo aggiornamento.

Qui tutte le informazioni su come esercitare il diritto di voto e la mappa dei seggi:

https://www.comune.bologna.it/elezioni/referendum-8-9-giugno-2025

Tessera elettorale

Si ricorda di verificare se la tessera elettorale ha spazi vuoti utilizzabili per la certificazione della partecipazione alla votazione.

In caso di esaurimento di tutti gli spazi, occorre rinnovare la tessera elettorale (oppure richiederne duplicato in caso di smarrimento o furto).

Alcuni Uffici comunali di prossimità effettueranno aperture straordinarie per il solo rilascio delle tessere elettorali:

piazza Liber Paradisus: fino a sabato 7 giugno dalle 8 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15;

piazza Maggiore: fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15;

Santo Stefano (via Santo Stefano, 119): fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15

San Donato-San Vitale (piazza Spadolini 7), Savena (via Arno 26), Borgo Panigale-Reno (via Battindarno 123), Porto-Saragozza (via dello Scalo 21): fino a sabato 7 giugno dalle 8.15 alle 18; domenica 8 giugno dalle 7 alle 23; lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Carta d’identità

Se nei giorni che precedono le consultazioni elettorali si è fatta richiesta per ottenere la Carta d’identità elettronica (Cie), ma non è ancora stata consegnata, sarà possibile esercitare ugualmente il tuo diritto di voto presentando come documento di riconoscimento valido la ricevuta della richiesta di Cie.

Aperture straordinarie per rilascio Cie

gli UCP aperti per il rilascio della tessera elettorale sono a disposizione, negli stessi orari, anche per il rilascio della CIE (Carta di Identità Elettronica) ai cittadini e alle cittadine residenti privi di documento di riconoscimento a causa di furto o smarrimento e impossibilitati/e a prenotare il servizio di rinnovo della CIE nei giorni precedenti.

In questi casi le persone devono presentarsi con la denuncia di furto o smarrimento unitamente a un altro documento di riconoscimento, anche se scaduto.

Durante l’orario d’apertura straordinaria non saranno erogati altri servizi anagrafici.

Accoglienza di elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne

Il Comune, come già avvenuto nelle ultime tornate elettorali, ha dato indicazione ai/alle presidenti di seggio di accogliere elettrici ed elettori in maniera inclusiva alle urne. In particolare l’indicazione è di distribuire le elettrici e gli elettori in file miste, anziché dividerli in file differenziate sulla base dei generi femminile e maschile.

La circolare ministeriale n. 53/2025 del 23 maggio 2025 precisa peraltro che “l’unificazione delle liste in ordine alfabetico e non più per genere si potrà realizzare a partire dalle consultazioni successive a quelle amministrative e referendarie già indette e di imminente celebrazione. Le novelle al Testo unico sono intervenute, infatti, dopo la convocazione dei comizi e in una fase in cui la “macchina elettorale” era stata già avviata”. Nella revisione semestrale del 30 giugno saranno adottate le liste unificate in ordine alfabetico che saranno usate per tutte le future tornate elettorali.

Inoltre si raccomanda particolare attenzione verso elettrici ed elettori impossibilitati a votare in modo autonomo e sul loro diritto a farsi assistere in cabina da un accompagnatore.

Provvedimenti del traffico e navette Tper

Per facilitare gli spostamenti veicolari verso le sedi elettorali per le operazioni di voto, saranno temporaneamente sospesi i provvedimenti di divieto di accesso alla ZTL e sarà possibile entrare in auto in centro storico anche senza pass.

Restano tuttavia confermati i provvedimenti di divieto di transito nella T, il divieto di transito sulle corsie riservate e le limitazioni al traffico presenti nella Zona Università e piazza San Francesco. Qui l’ordinanza

Per servire i seggi presso l’Istituto Rosa Luxemburg, domenica 8 e lunedì 9 giugno sarà attiva la navetta 941 ogni 30 minuti nei seguenti orari:

domenica 8 dalle 7 alle 22.30, con partenza alle 00′ e 30′ di ogni ora

lunedì 9 dalle 7 alle 14.30

Puoi trovare maggiori informazioni e dettagli sul sito Tper: https://www.tper.it/referendum2025