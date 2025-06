Si chiudono in anticipo sulla tabella di marcia i lavori della Linea Rossa in via M.E. Lepido all’incrocio con via Cavalieri Ducati, dove la vasca tranviaria è già stata posata. Tra il 9 e il 10 giugno si procederà con l’asfaltatura definitiva, consentendo la riapertura dell’intersezione dal 13 giugno con la possibilità di immettersi in Cavalieri Ducati dalla via Emilia, in direzione viale de Gasperi: un tassello importante per l’assetto della viabilità a Borgo Panigale, che consentirà in primo luogo l’avvio – da fine giugno – del servizio di navette interno al quartiere, pensato per sopperire al senso unico in direzione periferia nel tratto compreso tra via Caduti di Amola e via Jahier. L’intervento per la posa dei binari si sposterà quindi nella successiva porzione di Emilio Lepido in direzione centro.

Proseguono inoltre i lavori in via Indipendenza, dove cambia l’assetto del cantiere nel tratto Volturno – Righi. Già da oggi, 5 giugno, verrà chiusa l’intersezione con via Marsala, comportando l’obbligo per chi percorre via Volturno di svoltare a sinistra in direzione Stazione centrale e, da venerdì 6 giugno, sarà interdetta per una settimana l’intera carreggiata di Indipendenza tra Volturno e Bertiera. Per raggiungere via Marsala sarà quindi possibile – in via straordinaria per quel periodo – percorrere in direzione piazza Maggiore il tratto di Indipendenza fino a via Bertiera (dove saranno rimossi i dissuasori con catena) per poi svoltare in via Malcontenti e quindi re-immettersi in via Marsala.

In zona Fiera, come già preannunciato, dal 17 giugno i lavori interesseranno l’incrocio tra via Stalingrado e Aldo Moro/Liberazione. Percorrendo Stalingrado, chi proviene dalla periferia dovrà svoltare in via Liberazione mentre chi arriva dal centro sarà obbligato a immettersi in Aldo Moro; allo stesso modo, venendo da Aldo Moro, sarà possibile solamente svoltare su Stalingrado verso la periferia. Per chi transita su viale della Fiera, si consiglia di imboccare piazza della Costituzione per dirigersi verso la periferia aggirando l’incrocio con Stalingrado. Viceversa via Ferrarese rappresenta uno sbocco alternativo utile per proseguire verso il centro.

Negli stessi giorni, sempre in zona Fiera, si procederà anche con l’allargamento del cantiere Aldo Moro prospiciente a piazza Imbeni e l’istituzione di un senso unico alternato regolato da semafori in questo tratto del viale (indicativamente tra piazza della Costituzione e via Serena), che permarrà per un paio di settimane.

Contestualmente, in San Donato, la posa della rotaie nel tratto compreso tra viale della Repubblica e la rotonda Biavati richiederà la chiusura temporanea dell’incrocio con via Beroaldo. Non sarà quindi più possibile, indicativamente fino al 6 luglio, immettersi in Beroaldo da via Zacconi: il traffico dovrà necessariamente seguire il senso unico di San Donato svoltando a destra verso il centro.

Proseguono parallelamente anche i lavori della Linea Verde. Sul finire di giugno, in zona di piazza dell’Unità, è prevista una riorganizzazione dell’assetto del cantiere. Si comincerà dalla prossima settimana con un restringimento di carreggiata in via Mazza e, successivamente, i lavori si sposteranno sull’altro lato della strada senza impatti sui percorsi del trasporto pubblico. Già da questa settimana, in ogni caso, sarà possibile usufruire dei nuovi parcheggi a strisce blu nei primi 100 metri di via di Corticella prospicienti alla piazza; qui il cantiere si sposterà sul lato est della strada, iniziando la realizzazione della vasca tranviaria e riconsegnando alla città un segmento riqualificato e dotato dei nuovi stalli previsti dal Progetto.