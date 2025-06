Domenica 8 giugno 2025, a partire dalle ore 9:00, il Parco Amico si trasformerà in un’oasi di divertimento per tutta la famiglia, grazie a una giornata speciale dedicata ai bambini, agli amici a quattro zampe e alla comunità.



IL PROGRAMMA

Sfilata Canina Amatoriale – Un’occasione per mostrare la bellezza, la simpatia e l’unicità dei vostri cani. Sarà presente come ospite d’onore Hector il cane anti droga in carico alla polizia Municipale di Sassuolo, protagonista di numerose iniziative sociali e simbolo dell’amicizia tra uomo e animale. Sarà presente anche il Nucleo Tutela animale della Polizia Municipale che vigila sul benessere dei nostri “amici a quattro zampe”. Vi aspettiamo numerosi con i vostri amici pelosi!

Il Gonfialone, cinema gonfiabile che proietterà brevi filmati dedicati ai bambini; ingresso libero – I più piccoli potranno divertirsi in tutta sicurezza con aree gioco attrezzate e attività pensate apposta per loro.

La mattina si terrà la camminata aperta a tutti a cura dell’associazione Starbene – Diabetici insieme con test della glicemia gratuita.

Mercatino Amico – Spazio dedicato a prodotti artigianali e del riuso consapevole.

Una giornata all’insegna del rispetto, dell’inclusione e della sostenibilità, aperta a tutti coloro che amano la natura, gli animali e il vivere in comunità.

Parco Amico – Via Divisione Acqui Sassuolo, Domenica 8 Giugno 2025 – Dalle ore 9:00 alle 18:00

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Sassuolo, con il sostegno della Fondazione di Modena nell’ambito del progetto Idea Sassuolo – quartieri al Centro