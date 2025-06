L’Amministrazione comunale di San Lazzaro di Savena accoglie con profondo dolore la scomparsa di Maria Cristina Baldacci, già assessora comunale alla sanità e alla disabilità dal 2004 al 2014. Residente alla Ponticella, Maria Cristina Baldacci, una laurea in medicina e chirurgia, è stata anche dirigente medico dell’Ausl di Bologna, e si è interessata alla bioetica con studi all’Università Cattolica di Roma. Nel 2013 aveva ricevuto il “Lazzarino d’oro” come riconoscimento per il suo impegno soprattutto nei confronti dei temi della disabilità.

“Con Maria Cristina Baldacci la nostra comunità perde un grande punto di riferimento sui temi dell’inclusione sociale e sull’educazione alla diversità – ricorda la Sindaca di San Lazzaro di Savena – Se oggi il nostro territorio può contare su Habilandia, il centro polivalente di via Kennedy che offre percorsi extracurriculari per l’inclusione scolastica, il merito è soprattutto della dottoressa Baldacci che si impegnò in prima persona per la sua apertura. Ai suoi cari e alle persone che le hanno voluto bene va tutto il nostro affetto e la nostra più sincera vicinanza”.