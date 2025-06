Una ruota panoramica al Parco Novi Sad, un’idea che si è fatta progetto ed è diventata realtà. Dal 6 giugno a Modena si potrà vivere un’esperienza unica guardando la città dall’alto e raggiungendo il Centro con un comodo Trenino.

Grazie alla nuova iniziativa promossa da Modenamoremio, in stretta collaborazione con gli uffici comunali e con il patrocinio del Comune di Modena questa nuova attrazione contribuirà a valorizzare il parco situato in pieno Centro storico, con l’obiettivo di valorizzare ed animare l’area e permettere ai visitatori di ammirare una parte della città da un’altezza inconsueta, in particolare il Centro storico. Contestualmente alla Ruota verrà attivato un Trenino di servizio che collegherà il Novi Sad con diversi punti del Centro (via Emilia, piazza Grande, piazza XX Settembre, corso Canalgrande, piazza Roma, piazza Matteotti), tutti i giorni, festivi compresi, dalle 7,30 del mattino alle 19 della sera, quindi, rivolto anche a tutti coloro che in centro entrano quotidianamente per lavoro, per venire a far la spesa, per shopping o per altre necessità. L’evento, reso possibile dal sostegno di David Lloyd Clubs e vetreria GBM, si chiama “MODENA GIRA – Sky&Train” offrendo a modenesi ed ospiti di passaggio, la possibilità divertente ed emozionante di un giro verso il cielo e di spostarsi in Centro storico in modo veloce, pratico ed ecologico con tariffe differenziate a seconda dell’utilizzo.

“Con la ruota panoramica e il trenino – ribadisce il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti – proponiamo un altro modo di vivere il parco Novi Sad che già in questi giorni sarà teatro di una grande manifestazione come Togo. Portare i cittadini nei luoghi dove esistono delle criticità è uno dei modi con cui intendiamo la sicurezza assieme al controllo costante delle forze dell’ordine. Questo progetto va quindi visto come una sperimentazione che parte in estate e in un’area della città dove concentriamo altre novità come gli appuntamenti in piazza S. Agostino e l’animazione della Pomposa. Dobbiamo ragionare in modo ampio e collegato per arrivare a risultati e riconquistare la vivibilità di parti importanti e belle della nostra Modena”.

“E’ per noi un progetto sfidante – spiega Cinzia Ligabue, vicepresidente di Modenamoremio – che, in sinergia con l’Amministrazione, abbiamo ideato e promosso per contribuire ad animare un’area strategica per un importante ingresso al cuore della città, favorendo soprattutto il collegamento tra il grande parcheggio del Novi Park e il nostro Centro storico. Attiveremo presto convenzioni per distribuire, tramite i negozi e locali nostri associati, biglietti omaggio e coupon con sconti”.

“Siamo orgogliosi di aver accettato questa sfida – dice Adriano Degli Innocenti, gestore insieme a Daniele Degli Innocenti del sistema ruota/trenino – perché Modena è una città che merita questi eventi e siamo fiduciosi sul fatto che i modenesi della città e della provincia verranno numerosi a provare la ruota e utilizzeranno con soddisfazione il trenino”.

La stazione di partenza del Trenino su gomme “Modena express” è in via Bono da Nonantola (ingresso Novi Sad alla sinistra del Foro Boario) che percorrerà il Centro Storico (via Bono da Nonantola, via Emilia Centro, corso Duomo, piazza Grande, piazza XX Settembre, via Mondatora, via Canalino, via Mascarella, corso Canalgrande, piazza Roma, piazza San Domenico, via Cesare Battisti, via Emilia Centro, via Bono da Nonantola), effettuando 6 fermate: piazza Matteotti lato marciapiede, piazza XX Settembre, corso Canalgrande incrocio via Emilia, piazza Roma angolo via Tre Febbraio, piazza Matteotti, lato piazza, via Bono da Nonantola (arrivo/partenza). Il trenino funzionerà sette giorni su sette, compresi i festivi e osserverà i seguenti orari: ore 7,30 – 19 con una frequenza delle corse di circa una ogni mezz’ora. Nelle giornate nelle quali si svolgeranno eventi o manifestazioni coinvolgenti via Emilia Centro, piazza Grande, piazza XX Settembre, piazza Roma o altre aree sul percorso del Trenino, verranno attivati percorsi alternativi comunicati alle fermate e sui canali informativi consueti.

Il costo dei biglietti prevede un sistema misto, con biglietti di vario colore e tessere speciali (oro e argento), con prezzi vantaggiosi, per i frequentatori più assidui che differenzia il pubblico dei residenti e dei lavoratori del Centro e i turisti o gli ospiti di passaggio; una articolazione tariffaria intesa a favorire il collegamento con l’intero Centro storico per chi lavora in centro e chi si reca nelle attività commerciali per fare spesa o per frequentare locali pubblici. Verranno inoltre proposte e soluzioni speciali in collaborazione con soggetti rappresentativi delle categorie commerciali come MODENAMOREMIO o MERCATO ALBINELLI che potranno favorire particolari iniziative promozionali riservate ai clienti come tagliandi omaggio o prezzi particolarmente vantaggiosi.

I biglietti e le tessere sono acquistabili biglietti sia alla Stazione di partenza di via Bono da Nonantola, sia sul Trenino salendo dalle singole fermate.

Informazioni su orari e prezzi della Ruota

ORARI RUOTA PANORAMICA

Dal 6 giugno al 31 agosto 2025

h 10,00- 13,00

h 16,30 -23,00 (chiusura biglietteria 22,45)

Dal 1 settembre al 26 novembre 2025

h 10,00- 12,30

h 14,30- 20,30 (chiusura biglietteria 20,15)

PREZZI

I biglietti per il giro in Ruota avranno i seguenti prezzi:

Adulti € 8,00

Bambini sotto 1 mt. di altezza GRATIS (dispositivo all’ingresso per certificare l’altezza)

Bambini fino a 1,40 mt. di altezza € 5,00 (dispositivo all’ingresso per certificare l’altezza)

Famiglia 4 persone 2 adulti e 2 bambini € 20,00

Disabili – gratis

Scuole e gruppi didattici (su prenotazione) € 5,00 a studente, insegnanti gratis

(fino ai 12 anni in cabina dovrà sempre salire 1 accompagnatore ogni 4 bambini)

Informazioni su orari e prezzi del Trenino “Modena express”

ORARI TRENINO

Tutti giorni, dalle 7,30 alle 19

PREZZI

Biglietto Singolo

VERDE per 1 corsa, per sola andata (fermata C.so Canalgrande), residenti e lavoratori 1 €

ROSSO circuito completo di tutte e 5 le fermate, residenti e lavoratori 3 €

BIANCO per 1 corsa, per sola andata (fermata Corso Canalgrande), non residenti 2 €

GIALLO circuito completo di tutte e 5 le fermate, non residenti 5 €

AZZURRO Bambini dai 3 ai 12 anni 1 €

Bambini fino ai 2 anni GRATIS

Disabili GRATIS

Scuole e gruppi didattici (su prenotazione) € 0,50 a studente, insegnanti gratis

TESSERA ORO 12 CORSE Adulti 10 € Bambini* 5 €

per i residenti (con documento di identità da esibire al momento dell’acquisto) e lavoratori del Centro storico (con documento che attesta la sede dell’attività)

(validità di ogni corsa per massimo 5 fermate, ad es. dal capolinea e ritorno al capolinea senza mai scendere dal trenino equivale ad 1 corsa, cioè una obliterazione).

*Bambini dai 3 ai 12 anni

TESSERA ARGENTO (GIORNALIERA) Adulti € 8.00 Bambini* 3 € per chi è interessato ad utilizzare il trenino per l’intera giornata, con salite e discese illimitate *Bambini dai 3 ai 12 anni

PER INFORMAZIONI: Tel. 331.802.7431 info@modenagira.com

modenamoremio.it – FB Modenamoremio – IG Modenamoremio